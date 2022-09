Homem carregava bolsa com fios e disjuntores furtados de painel elétrico na CSN - Divulgação/PMERJ

Publicado 19/09/2022 14:39

Volta Redonda - Um homem de 44 anos foi detido por policiais militares na manhã desta segunda-feira (19), após furtar materiais elétricos da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). De acordo com as informações do boletim de ocorrência, após ser acionada pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), uma guarnição da Polícia Militar prosseguiu até a Rua Argentina, no bairro Vila Americana, para averiguar uma denúncia de furto, onde um homem teria retirado materiais elétricos de um painel da CSN.

Ao verificarem a bolsa do suspeito, os policiais encontraram fios e disjuntores, e entraram em contato com um representante da empresa, que confirmou que o material pertencia à CSN. Não há informação se o autor do furto era funcionário da empresa. O homem foi encaminhado à 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) onde ficou detido.