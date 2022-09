Policiais foram ao local verificar denúncia de baile ilegal e encontraram granada após confronto armado - Divulgação/PMERJ

Publicado 19/09/2022 14:58

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM apreenderam uma granada de mão na noite deste domingo, após uma troca de tiros com criminosos no Jardim Belmonte. No boletim de ocorrência, os policiais afirmaram que foram à localidade conhecida como Maracanãzinho, por volta de 21h30, verificar uma denúncia de baile ilegal. Quando chegaram na Rua Barão do Rio Branco, foram recebidos a tiros por vários suspeitos que estavam no meio da rua, assim que estes avistaram a viatura.

Os policiais revidaram os disparos, e após o confronto ter acabado, fizeram uma busca no local, encontrando a granada. O artefato foi levado para a 93a Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada como uma tentativa de homicídio contra a guarnição policial. Não houve feridos no confronto.