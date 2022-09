Espaço 'Livro Livre' será lançado às 9h, no térreo da biblioteca, para doação e troca de exemplares - Divulgação/Secom PMVR

Espaço 'Livro Livre' será lançado às 9h, no térreo da biblioteca, para doação e troca de exemplaresDivulgação/Secom PMVR

Publicado 21/09/2022 11:02

Volta Redonda - A Biblioteca Municipal Raul de Leoni, da prefeitura de Volta Redonda, situada na Vila Santa Cecília, comemora 67 anos nesta quinta-feira (22). Para marcar as celebrações de aniversário, a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) montou uma programação cultural durante todo o dia, com feira de artesanato, oficinas, exposição de cartuns e lançamentos de livro e de novo espaço em incentivo à leitura. Confira a programação completa ao final da reportagem.

Com uma nova proposta de incentivo à leitura, o espaço “Livro Livre” será lançado às 9h, no térreo da biblioteca, para doação e troca de exemplares. O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, explicou que o projeto será permanente, mantendo a rotatividade dos livros e o envolvimento dos leitores.

“Os livros precisam circular. Nesse novo espaço as pessoas podem entrar, pegar os livros e levar para a casa, se presenteando de forma gratuita. No local, também será possível fazer doações de qualquer livro. Com isso, iremos propor à população que os livros circulem de mão em mão incentivando à leitura. O projeto “Livro Livre” será permanente e começa a funcionar no dia do aniversário da biblioteca, marcando os 67 anos de existência desse importante equipamento cultural em Volta Redonda”, disse.

Oficinas lúdicas para as crianças

Às 10h e 15h, serão realizadas as oficinas “Rabiscaria de Sonhos” e “Memórias de Biblioteca” no espaço kids – primeiro andar da biblioteca. Alunas de psicologia da UFF (Universidade Federal Fluminense) irão interagir com as crianças propondo atividades de incentivo à imaginação, através de desenhos.

Abertura da exposição ‘Dê Um Like no Humor’

Às 11h, acontecerá a abertura da exposição “Dê Um Like no Humor”, onde cartunistas de Volta Redonda e do Brasil estarão expondo suas obras. A mostra, organizada pelo cartunista Amorim, seguirá disponível para visitação até o dia 30 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Estarão expostos trabalhos de Alecrim, Alves, Amarildo, Amorim, André Brown, André Flauzino, André Farias, Aran, Ary Moraes, Beto, Brum, Carol Andrade, Cláudia Kfouri, Clériston, Clóvis, Cristóvão, Dil Márcio, Dodô, Edgar Vasques, Edra, Érico San Juan, Fausto, Fernandes, Fraga, Fred, Gilmar, Glen, Janete, Johandson, Jorge Inácio, Jota A, Kadu, Mayrink, Mário Tarcitano, Netto, Pedro Dias, Renato Peters, Rogério, Samuca, Solda, SynnöveHilkner, Thais Linhares, Ulisses e Ykenga.

Encontros literários

Às 14h, haverá o encontro com a Academia Voltarredondense de Letras (AVL). Encerrando a programação de aniversário, o lançamento do livro "A teia da vida", da escritora Ângela Alves Crispim.

Confira a programação de aniversário de 67 anos da Biblioteca Municipal Raul de Leoni:

Dia 22 de setembro:



8h- Feira de Artesanato

09h- Lançamento do espaço “Livro Livre”

10h- Oficina “Rabiscaria de Sonhos” – espaço kids

11h- Abertura da exposição “Dê Um Like no Humor”

14h- Encontro com a Academia Voltarredondense de Letras (AVL)

15h - Oficina “Memórias de Biblioteca” – espaço kids

18h30- Lançamento do livro "A teia da vida", escritora Ângela Alves Crispim