Obra vai beneficiar cerca de 130 mil moradores dos bairros próximos - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 21/09/2022 10:21

Volta Redonda - A obra de construção de mais de cinco quilômetros da nova rede de abastecimento de água na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, segue em nova etapa em Volta Redonda. As equipes estão realizando o preparo do solo para receber nova pavimentação, no trecho onde já foi assentada parte da nova tubulação. Nesta semana, o serviço está sendo realizado próximo à Avenida das Indústrias, no bairro Vila Mury, segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR).

“Apesar dos dias de chuvas que registramos recentemente, e a previsão de mais chuva, estamos conseguindo avançar com a recuperação do pavimento onde a tubulação já foi colocada. É um trabalho complexo, que além do mau tempo em algumas ocasiões, envolve outros fatores como a logística do trânsito, que não pode parar”, explicou o diretor-presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, lembrando que a obra vai beneficiar cerca de 130 mil habitantes nos bairros que a avenida corta.

De acordo com a autarquia, já foram assentados mais de três quilômetros de tubulação, representando mais de 60% da obra - que prevê um total de 5.274 metros da nova rede de abastecimento. O trabalho de medições para iniciar escavações também já foi iniciado no bairro Niterói, onde haverá também um trecho da nova rede.

Os dois cavaletes em aço carbono (600 mm de diâmetro), um com 21 e outro com 23 metros, já foram colocados nas travessias dos córregos Carvalhos e Coqueiros. Localizados embaixo de pontes, os cavaletes têm o objetivo de reter a sujeira caso o nível do rio suba. Também são colocadas ventosas para tirar o ar provocado por possíveis manutenções em estações.

Obra prevê rede adutora em dois trechos

Do total de 5.274 metros de rede adutora de água potável previstos no projeto, 4.614 metros estão sendo construídos no trecho compreendido entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte e o bairro Niterói, com diâmetro de 600 mm em ferro fundido. Também serão feitos 660 metros de rede a partir do bairro Niterói até a esquina da Avenida Sávio Gama com Rua Otávio, no bairro Voldac, com diâmetro de 500 mm também em ferro fundido. São cerca de R$ 13 milhões em investimentos, sendo aproximadamente R$ 2,8 milhões de mão de obra, que se somam ao valor estimado dos materiais utilizados, de cerca de R$ 10 milhões.