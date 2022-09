Publicado 21/09/2022 11:11

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM foram acionados no início da tarde desta terça-feira (20) por um morador do bairro Vila Rica (Tiradentes), em Volta Redonda, que afirmou ter tido uma bolsa com R$ 20 mil em dinheiro vivo furtada de dentro de sua residência, na Rua 20.

De acordo com o registro policial, o homem de 51 anos disse que foram levados ainda vários cartões de crédito, dois passaportes - em nome da vítima e do filho dele - dois fones de ouvido bluetooth e uma bolsa tiracolo de couro.

Os policiais fizeram um patrulhamento nos arredores, mas não conseguiram localizar o suspeito do roubo.