Ocorrências foram registradas pela Polícia Federal e as pessoas envolvidas nos casos, identificadas - Foto: Reprodução/Internet

Ocorrências foram registradas pela Polícia Federal e as pessoas envolvidas nos casos, identificadasFoto: Reprodução/Internet

Publicado 04/10/2026 21:32

A Polícia Federal registrou cinco ocorrências por suspeita de boca de urna em Volta Redonda e Barra Mansa neste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições. O número faz parte de um balanço preliminar divulgado pela corporação ao longo do dia de votação, que ainda pode sofrer alterações conforme as ocorrências forem consolidadas até o encerramento das urnas.

Segundo a Polícia Federal, cinco ocorrências relacionadas à prática de boca de urna haviam sido formalmente apresentadas na Delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda até o momento da divulgação do balanço preliminar pela corporação. O número reflete apenas os casos registrados até aquele horário, podendo crescer conforme o andamento da jornada eleitoral.

Entre os casos já registrados pela PF, três ocorreram no bairro Paraíso, em Barra Mansa, município que concentrou a maior parte das ocorrências divulgadas até o momento pela corporação. Outro caso foi registrado nas proximidades do Colégio João XXIII, local de votação que também se tornou alvo de denúncias relacionadas à prática irregular. Já as informações sobre a localização exata da quinta ocorrência registrada pela Polícia Federal ainda não haviam sido detalhadas no balanço preliminar divulgado pela corporação.

Após serem identificados pelas equipes que atuavam na fiscalização das eleições, os envolvidos nos cinco casos foram conduzidos até a Delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda, unidade responsável por centralizar o atendimento das ocorrências eleitorais registradas na região neste primeiro turno do pleito. No local, foram realizados os procedimentos padrão relacionados a esse tipo de ocorrência, conforme protocolo estabelecido pela corporação para casos de crimes eleitorais registrados durante o dia de votação.

Segundo a Polícia Federal, as cinco pessoas identificadas nas ocorrências assinaram termo circunstanciado perante a autoridade policial e foram liberadas ainda ao longo do domingo. De acordo com o procedimento previsto para esse tipo de infração, elas deverão comparecer posteriormente em juízo para responder formalmente pelo crime eleitoral de boca de urna, prática que é vedada pela legislação eleitoral brasileira durante o período de votação.

Neste primeiro turno das eleições, a Delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda ficou responsável pelo atendimento das ocorrências eleitorais registradas especificamente nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral, concentrando em uma única unidade o trabalho de apuração desse tipo de crime nos três municípios citados.

Já nos demais municípios do Sul Fluminense, segundo o esquema de atendimento definido especialmente para o pleito deste domingo, as ocorrências relacionadas a crimes eleitorais estão sendo apresentadas diretamente às unidades da Polícia Civil responsáveis pelo atendimento em cada uma das localidades da região, descentralizando assim o trabalho de fiscalização e registro desse tipo de ocorrência fora da área de abrangência direta da Polícia Federal.

A chamada boca de urna é considerada crime eleitoral pela legislação brasileira e inclui uma série de práticas destinadas a pedir votos ou influenciar diretamente o eleitor já no dia da votação, como a abordagem de pessoas nas proximidades dos locais de votação e a distribuição de material de campanha, condutas expressamente proibidas durante a realização do pleito eleitoral em todo o país.

Segundo a Polícia Federal, o balanço divulgado ao longo deste domingo ainda é considerado preliminar e poderá sofrer atualizações após o encerramento oficial da votação, quando deverá ocorrer a consolidação final de todas as ocorrências eleitorais registradas tanto pela corporação quanto pelas demais unidades policiais responsáveis pelo atendimento nos diferentes municípios do Sul Fluminense ao longo deste primeiro turno das eleições de 2026. Não obtivemos resposta das defesas.