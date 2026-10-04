Unidade é referência no atendimento a gestantes de alto risco e na prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Unidade é referência no atendimento a gestantes de alto risco e na prevenção dos cânceres de mama e do colo do úteroFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 04/10/2026 13:47





Durante os três anos de funcionamento após a reforma, a Policlínica da Mulher realizou mais de 130 mil atendimentos – com dados até agosto deste ano. O número inclui consultas com médicos especialistas, exames, acolhimentos realizados por técnicos de enfermagem e enfermeiros, além de atendimentos com psicólogo, assistente social e nutricionista.

Policlínica da Mulher Dr. Júlio Pereira Gomes, localizada no bairro Aterrado, em Volta Redonda , completa neste domingo, 4 de outubro, três anos de funcionamento em um novo espaço moderno e totalmente estruturado. Com equipamentos de alta tecnologia e uma equipe multiprofissional, a unidade se consolidou como referência no atendimento integral à saúde da mulher, especialmente no acompanhamento de gestantes de alto risco e na prevenção e diagnóstico dos cânceres de mama e do colo do útero.Durante os três anos de funcionamento após a reforma, a Policlínica da Mulher realizou mais de 130 mil atendimentos – com dados até agosto deste ano. O número inclui consultas com médicos especialistas, exames, acolhimentos realizados por técnicos de enfermagem e enfermeiros, além de atendimentos com psicólogo, assistente social e nutricionista.

Atendimentos

Somente entre janeiro e agosto deste ano, foram contabilizados 33.122 atendimentos e procedimentos, uma média superior a 4,1 mil por mês.



A unidade conta com equipamentos como ultrassonografia 4D, videocolposcópio, cardiotocógrafo, carrinho de parada, sonar, macas elétricas e balança digital, além de um sistema moderno de chamada que agiliza o atendimento às pacientes.



Juliana Monteiro, responsável técnica da Policlínica da Mulher, destaca que a estrutura tecnológica é um dos diferenciais da unidade, mas está associada à qualificação dos profissionais e à humanização do atendimento.



“A Policlínica da Mulher é hoje uma referência não apenas no estado do Rio de Janeiro, mas também em todo o país, pelo atendimento integral à saúde da mulher. Temos equipamentos de alta tecnologia e uma estrutura moderna, mas nosso compromisso vai além da tecnologia. Buscamos oferecer profissionais qualificados, exames de alta complexidade e, principalmente, um atendimento humanizado. Contamos com uma equipe integrada para que cada mulher seja acolhida, respeitada e cuidada de forma integral”, disse.



Camila Santos, coordenadora da Policlínica da Mulher, ressalta a importância do trabalho realizado pela equipe. “É muito gratificante acompanhar a trajetória da Policlínica da Mulher ao longo desses três anos. Cada atendimento representa uma oportunidade de cuidar, orientar e acolher nossas pacientes. Nossa equipe trabalha diariamente para oferecer um serviço de qualidade, com atenção às necessidades de cada mulher e compromisso com a saúde e o bem-estar de todas."



A unidade oferece atendimento especializado para diferentes fases e necessidades da saúde feminina, reunindo em um mesmo espaço serviços de prevenção, diagnóstico, acompanhamento e assistência multiprofissional.



“A Policlínica da Mulher representa um importante avanço na assistência à saúde feminina em Volta Redonda. Ao longo desses três anos, ampliamos o acesso a consultas, exames e acompanhamento especializado, sempre buscando oferecer um atendimento acolhedor e de qualidade”, disse a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.



“Completar três anos de funcionamento após a reforma da Policlínica da Mulher, com mais de 130 mil atendimentos realizados, é motivo de orgulho para Volta Redonda. Mais do que números, estamos falando de mulheres que foram acolhidas, acompanhadas, tiveram acesso a exames e receberam atendimento especializado. É isso que queremos oferecer à população: uma saúde pública cada vez mais estruturada, moderna e próxima das pessoas”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.