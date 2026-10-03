Cidade já soma 443 leitos disponíveis ao SUS, entre rede pública e privada - Foto: Secom/PMVR

Cidade já soma 443 leitos disponíveis ao SUS, entre rede pública e privadaFoto: Secom/PMVR

Publicado 03/10/2026 15:02

vem ampliando a estrutura da rede pública de Saúde para acompanhar o crescimento da população registrado nos últimos anos. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município já ultrapassa 280 mil habitantes, número cerca de 7% maior que os 261.563 moradores registrados oficialmente durante o Censo de 2022, realizado pelo próprio instituto.



Atualmente, a rede municipal de saúde conta com cinco unidades públicas voltadas ao atendimento de urgência e emergência, todas com funcionamento 24 horas por dia. Fazem parte dessa estrutura os hospitais São João Batista (HSJB), Munir Rafful (HMMR) e Nelson Gonçalves (HNSG), além da UPA Santo Agostinho e do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Conforto, unidades que juntas formam a principal porta de entrada para casos mais graves na cidade.



De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura, os três hospitais públicos municipais somam, ao todo, 367 leitos disponíveis para atendimento da população. Desse total, 348 leitos são destinados a diferentes especialidades médicas, enquanto outros 19 são considerados leitos complementares, categoria que inclui Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) adulto, pediátrica e neonatal, além de unidades específicas para isolamento de pacientes.



Essa estrutura pública é ainda complementada pelos leitos oferecidos pela rede privada que atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de convênios com o município. Ao todo, são mais 76 leitos disponibilizados pela rede privada, sendo 55 voltados a especialidades médicas e 21 classificados como leitos complementares. Somando-se a estrutura pública e privada, o município de Volta Redonda chega atualmente a um total de 443 leitos disponíveis para o atendimento de pacientes do SUS.



O prefeito Antonio Francisco Neto destacou os investimentos que vêm sendo realizados na área da saúde municipal e afirmou que o objetivo da atual gestão é ampliar progressivamente a capacidade de atendimento de toda a rede, acompanhando o ritmo de crescimento populacional observado na cidade nos últimos anos.



Entre as principais obras em andamento na área da saúde estão a reforma e a ampliação dos hospitais São João Batista e Munir Rafful, duas das principais unidades hospitalares do município. Segundo a Prefeitura, as intervenções em curso devem resultar na ampliação significativa da estrutura física dessas unidades, permitindo um aumento na capacidade de atendimento oferecida à população. A cidade de Volta Redonda vem ampliando a estrutura da rede pública de Saúde para acompanhar o crescimento da população registrado nos últimos anos. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município já ultrapassa 280 mil habitantes, número cerca de 7% maior que os 261.563 moradores registrados oficialmente durante o Censo de 2022, realizado pelo próprio instituto.Atualmente, a rede municipal de saúde conta com cinco unidades públicas voltadas ao atendimento de urgência e emergência, todas com funcionamento 24 horas por dia. Fazem parte dessa estrutura os hospitais São João Batista (HSJB), Munir Rafful (HMMR) e Nelson Gonçalves (HNSG), além da UPA Santo Agostinho e do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Conforto, unidades que juntas formam a principal porta de entrada para casos mais graves na cidade.De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura, os três hospitais públicos municipais somam, ao todo, 367 leitos disponíveis para atendimento da população. Desse total, 348 leitos são destinados a diferentes especialidades médicas, enquanto outros 19 são considerados leitos complementares, categoria que inclui Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) adulto, pediátrica e neonatal, além de unidades específicas para isolamento de pacientes.Essa estrutura pública é ainda complementada pelos leitos oferecidos pela rede privada que atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de convênios com o município. Ao todo, são mais 76 leitos disponibilizados pela rede privada, sendo 55 voltados a especialidades médicas e 21 classificados como leitos complementares. Somando-se a estrutura pública e privada, o município de Volta Redonda chega atualmente a um total de 443 leitos disponíveis para o atendimento de pacientes do SUS.O prefeito Antonio Francisco Neto destacou os investimentos que vêm sendo realizados na área da saúde municipal e afirmou que o objetivo da atual gestão é ampliar progressivamente a capacidade de atendimento de toda a rede, acompanhando o ritmo de crescimento populacional observado na cidade nos últimos anos.Entre as principais obras em andamento na área da saúde estão a reforma e a ampliação dos hospitais São João Batista e Munir Rafful, duas das principais unidades hospitalares do município. Segundo a Prefeitura, as intervenções em curso devem resultar na ampliação significativa da estrutura física dessas unidades, permitindo um aumento na capacidade de atendimento oferecida à população.

Mais investimentos



Outro investimento citado pela administração municipal é o Hospital da Criança, que atualmente se encontra na segunda etapa das obras de construção. A nova unidade deverá reforçar substancialmente o atendimento pediátrico oferecido pela rede municipal de saúde. Além disso, a Prefeitura também planeja ampliar a estrutura da UPA Santo Agostinho, uma das unidades de urgência e emergência já em funcionamento na cidade.



Além da estrutura hospitalar e das unidades de urgência, Volta Redonda conta atualmente com 46 unidades básicas de saúde distribuídas pelas diferentes regiões da cidade. Esses espaços funcionam como a principal porta de entrada do SUS para a população, oferecendo consultas médicas, atendimentos básicos de saúde, além de programas e atividades voltadas especificamente às comunidades locais de cada região atendida.



A rede de atendimento especializado do município inclui ainda três policlínicas, sendo elas a Policlínica da Cidadania, a Policlínica da Mulher e a Policlínica da Melhor Idade, além de nove Clínicas Odontológicas Concentradas (COCs) distribuídas pela cidade, entre outros serviços complementares oferecidos pela rede municipal de saúde.



A Prefeitura também prevê novos investimentos voltados à Atenção Primária à Saúde. Atualmente, a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Siderópolis está passando por obras de reforma, enquanto novas unidades estão sendo construídas nos bairros Santo Agostinho e Vila Brasília, ampliando a cobertura da rede básica em diferentes regiões da cidade.



Também estão em andamento processos licitatórios voltados tanto para a reforma e ampliação da UBSF Belmonte quanto para a construção de uma nova unidade de saúde no bairro Voldac, reforçando o conjunto de investimentos previstos pela administração municipal para os próximos meses.



Segundo a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, a nova Clínica dos Olhos, instalada na Ilha São João, já está em pleno funcionamento e tem recebido, inclusive, mutirões voltados especificamente ao tratamento de catarata, ampliando o acesso da população a esse tipo de atendimento oftalmológico especializado.



Outro projeto mencionado pela secretária é o Centro Especializado em Reabilitação (CER III), que atualmente se encontra em fase final de implantação na Arena do Voldac e deverá ampliar significativamente a oferta de serviços de reabilitação disponíveis para a população do município.



Segundo a Prefeitura de Volta Redonda, o conjunto de investimentos anunciados tem como principal objetivo acompanhar o crescimento populacional registrado na cidade nos últimos anos e ampliar a oferta de atendimento em diferentes níveis de complexidade, desde os serviços de Atenção Primária até os atendimentos especializados e hospitalares oferecidos pela rede pública municipal de saúde.