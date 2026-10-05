Unidade irá receber usuários do CER III, do Follow-up e do polo de ostomizados - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Unidade irá receber usuários do CER III, do Follow-up e do polo de ostomizadosFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 05/10/2026 14:57





A nova sede do CER III, que hoje funciona na Rua São João Batista, número 35, no bairro Niterói, em um espaço anexo à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), será inaugurada na sexta-feira, dia 9, às 10h, na Arena Esportiva, localizada na Avenida Nossa Senhora do Amparo, sem número, no bairro Voldac. O Centro Especializado de Reabilitação foi habilitado no ano de 2016 e, desde então, se consolidou como referência para a reabilitação física, intelectual e visual não apenas para moradores de Volta Redonda, mas para os 12 municípios que compõem a região do Médio Paraíba.



A estrutura que passará a funcionar na Arena Esportiva contará com diversas salas de atendimento, entre elas consultórios de oftalmologia, neurologia, ortopedia, psiquiatria, pediatria e odontologia, além de uma oficina voltada à confecção de órtese e prótese para os pacientes atendidos pela unidade. O novo espaço também contará com um ginásio específico destinado às atividades de reabilitação física dos usuários do serviço.



O prédio, que possui três pavimentos, foi projetado seguindo um conceito arquitetônico totalmente acessível, contando com elevador, piso tátil, rampas, corrimãos e barras de apoio instaladas ao longo de toda a estrutura. Além do CER III, o mesmo espaço também vai abrigar o Follow-Up, centro de referência voltado ao atendimento de crianças com atraso no desenvolvimento motor e intelectual, serviço que atualmente funciona ao lado do Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, na Rua Governador Luiz Monteiro Portela, número 282, no bairro Aterrado.



O novo espaço do Follow-Up contará com consultórios de pediatria, fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia, além de um setor de assistência social e salas específicas para a realização de fisioterapia, integração sensorial, terapia intensiva motora e tratamento intensivo cognitivo, ampliando significativamente a estrutura hoje disponível para o atendimento das crianças assistidas pelo programa.



A Arena Esportiva também vai passar a receber, a partir da mesma sexta-feira, dia 9, os usuários do Polo de Ostomizados, serviço que atualmente funciona na Rua A, número 40, no bairro Parque das Ilhas. A unidade é responsável pela dispensação de bolsas de ostomia, também conhecidas como estomia, além de oferecer atendimento especializado de reabilitação para pacientes que utilizam bolsas coletoras, como nos casos de colostomia ou urostomia, condições que exigem acompanhamento contínuo por parte da equipe de saúde. A Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), em Volta Redonda, está prestes a se tornar um importante polo de cuidado da pessoa com deficiência (PCD) na cidade. O local, onde funciona a sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) e que também serve como palco para a prática de atividades físicas pela população, passará a receber os usuários do Centro Especializado de Reabilitação (CER III), do Centro de Desenvolvimento Infantil – Follow-Up e do Polo de Ostomizados, unidades que atualmente integram a rede municipal de saúde da cidade.A nova sede do CER III, que hoje funciona na Rua São João Batista, número 35, no bairro Niterói, em um espaço anexo à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), será inaugurada na sexta-feira, dia 9, às 10h, na Arena Esportiva, localizada na Avenida Nossa Senhora do Amparo, sem número, no bairro Voldac. O Centro Especializado de Reabilitação foi habilitado no ano de 2016 e, desde então, se consolidou como referência para a reabilitação física, intelectual e visual não apenas para moradores de Volta Redonda, mas para os 12 municípios que compõem a região do Médio Paraíba.A estrutura que passará a funcionar na Arena Esportiva contará com diversas salas de atendimento, entre elas consultórios de oftalmologia, neurologia, ortopedia, psiquiatria, pediatria e odontologia, além de uma oficina voltada à confecção de órtese e prótese para os pacientes atendidos pela unidade. O novo espaço também contará com um ginásio específico destinado às atividades de reabilitação física dos usuários do serviço.O prédio, que possui três pavimentos, foi projetado seguindo um conceito arquitetônico totalmente acessível, contando com elevador, piso tátil, rampas, corrimãos e barras de apoio instaladas ao longo de toda a estrutura. Além do CER III, o mesmo espaço também vai abrigar o Follow-Up, centro de referência voltado ao atendimento de crianças com atraso no desenvolvimento motor e intelectual, serviço que atualmente funciona ao lado do Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, na Rua Governador Luiz Monteiro Portela, número 282, no bairro Aterrado.O novo espaço do Follow-Up contará com consultórios de pediatria, fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia, além de um setor de assistência social e salas específicas para a realização de fisioterapia, integração sensorial, terapia intensiva motora e tratamento intensivo cognitivo, ampliando significativamente a estrutura hoje disponível para o atendimento das crianças assistidas pelo programa.A Arena Esportiva também vai passar a receber, a partir da mesma sexta-feira, dia 9, os usuários do Polo de Ostomizados, serviço que atualmente funciona na Rua A, número 40, no bairro Parque das Ilhas. A unidade é responsável pela dispensação de bolsas de ostomia, também conhecidas como estomia, além de oferecer atendimento especializado de reabilitação para pacientes que utilizam bolsas coletoras, como nos casos de colostomia ou urostomia, condições que exigem acompanhamento contínuo por parte da equipe de saúde.

Homenagem



Como parte da cerimônia de inauguração marcada para a próxima sexta-feira, o Centro Especializado de Reabilitação vai receber oficialmente o nome de Enfermeira Rosa Maria Lages Dias, em homenagem à importante e atuante colaboradora que participou diretamente da implantação do Centro de Reabilitação Física, Visual e Intelectual no município de Volta Redonda. Segundo a Prefeitura, a homenageada contribuiu de forma significativa ao longo dos anos para a construção de um serviço voltado à inclusão, à reabilitação e à melhoria da qualidade de vida de toda a população atendida pela unidade ao longo de quase uma década de funcionamento do centro na cidade.