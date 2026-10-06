As novas regras de doação já estão sendo adotadas - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

As novas regras de doação já estão sendo adotadasFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 06/10/2026 14:04

Em Volta Redonda , o Núcleo de Hemoterapia, localizado no Hospital São João Batista (HSJB), já segue as novas determinações. Entre as principais alterações está a redução do intervalo necessário para que pessoas que fizeram tatuagem possam voltar a doar sangue: o prazo caiu de seis para quatro meses.

As novas regras para a doação de sangue já estão em vigor em todo o país e podem contribuir para ampliar o número de doadores. A atualização da Portaria nº 11.685, de 2 de julho de 2026, do Ministério da Saúde, trouxe mudanças nos critérios e nos períodos de inaptidão temporária relacionados a procedimentos estéticos, clínicos e cirúrgicos.



O mesmo período de quatro meses passa a ser aplicado para pessoas submetidas a procedimentos como endoscopia e colonoscopia. Para quem realizou cirurgia bariátrica, o intervalo também foi reduzido, passando de 12 para seis meses.



De acordo com a assessora responsável pela captação do Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, Cristina Teixeira, as mudanças representam uma oportunidade de ampliar o número de pessoas aptas a contribuir com os estoques de sangue.



“Essa atualização é muito importante, porque torna os critérios mais adequados à realidade atual dos procedimentos de saúde e permite que pessoas que antes precisavam aguardar períodos maiores possam retornar à doação mais rapidamente. É uma mudança que pode fazer diferença para manter os estoques abastecidos e fortalecer a cultura da doação em Volta Redonda”, explicou.



As alterações também beneficiam os doadores regulares que chegam à idade máxima anteriormente estabelecida. Pelas novas regras, pessoas que já eram doadoras poderão continuar doando mesmo depois de completarem 70 anos, desde que atendam aos demais critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Atualmente, a faixa etária para novos doadores permanece entre 16 e 69 anos.



Como doar



O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, exceto em feriados. Não é necessário realizar agendamento para doar.



Para realizar a doação, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos precisam apresentar autorização formal do responsável legal. Pessoas entre 60 e 69 anos podem doar somente se já tiverem realizado pelo menos uma doação antes dos 61 anos.



No dia da doação, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas e estar bem alimentado. Também é recomendado evitar alimentos gordurosos nas três horas anteriores à doação. Caso a doação seja realizada após o almoço, é preciso aguardar pelo menos duas horas.