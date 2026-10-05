O homem baleado foi levado para o Hospital São João Batista - Foto: Reprodução/Internet

O homem baleado foi levado para o Hospital São João BatistaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 05/10/2026 15:27





A Polícia Militar foi acionada para comparecer à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Agostinho, onde a vítima deu entrada apresentando perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. A gravidade dos ferimentos levou a equipe médica a iniciar imediatamente os procedimentos de atendimento emergencial ao paciente, enquanto os policiais buscavam informações sobre as circunstâncias do crime junto a pessoas presentes no local.



Na unidade de saúde, uma testemunha relatou aos agentes que os tiros teriam sido disparados pelo próprio irmão da vítima, após um desentendimento entre os dois. A informação, ainda preliminar, passou a orientar o início das diligências conduzidas pela Polícia Militar e, posteriormente, pela Polícia Civil, responsável por apurar com mais profundidade a dinâmica do crime.



Devido à gravidade dos ferimentos apresentados, o homem recebeu os primeiros socorros ainda na UPA do Santo Agostinho e, em seguida, foi transferido para o Hospital São João Batista (HSJB), unidade de referência para casos de maior complexidade na rede municipal de saúde de Volta Redonda. Na unidade hospitalar, a vítima permaneceu internada sob cuidados médicos intensivos, considerando a localização dos ferimentos, que atingiram tanto a região da cabeça quanto o abdômen do paciente.



Até o momento da publicação desta reportagem, a equipe responsável pela cobertura do caso ainda aguardava um retorno por parte da equipe médica responsável pelo atendimento, no sentido de atualizar informações sobre o atual estado de saúde da vítima, que havia dado entrada em estado considerado grave em razão da natureza dos ferimentos sofridos. Um homem de 47 anos foi baleado na cabeça e no abdômen no início da noite de domingo (4), no bairro Volta Grande, em Volta Redonda . O crime aconteceu por volta das 18h10 e mobilizou tanto equipes de saúde quanto policiais, que foram acionados para atender a ocorrência assim que a vítima chegou a uma unidade médica da cidade.A Polícia Militar foi acionada para comparecer à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Agostinho, onde a vítima deu entrada apresentando perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. A gravidade dos ferimentos levou a equipe médica a iniciar imediatamente os procedimentos de atendimento emergencial ao paciente, enquanto os policiais buscavam informações sobre as circunstâncias do crime junto a pessoas presentes no local.Na unidade de saúde, uma testemunha relatou aos agentes que os tiros teriam sido disparados pelo próprio irmão da vítima, após um desentendimento entre os dois. A informação, ainda preliminar, passou a orientar o início das diligências conduzidas pela Polícia Militar e, posteriormente, pela Polícia Civil, responsável por apurar com mais profundidade a dinâmica do crime.Devido à gravidade dos ferimentos apresentados, o homem recebeu os primeiros socorros ainda na UPA do Santo Agostinho e, em seguida, foi transferido para o Hospital São João Batista (HSJB), unidade de referência para casos de maior complexidade na rede municipal de saúde de Volta Redonda. Na unidade hospitalar, a vítima permaneceu internada sob cuidados médicos intensivos, considerando a localização dos ferimentos, que atingiram tanto a região da cabeça quanto o abdômen do paciente.Até o momento da publicação desta reportagem, a equipe responsável pela cobertura do caso ainda aguardava um retorno por parte da equipe médica responsável pelo atendimento, no sentido de atualizar informações sobre o atual estado de saúde da vítima, que havia dado entrada em estado considerado grave em razão da natureza dos ferimentos sofridos.

Registro do caso



O caso foi devidamente registrado na delegacia de Volta Redonda, unidade que ficará responsável por apurar tanto a autoria quanto as circunstâncias exatas que resultaram na tentativa de homicídio contra o homem de 47 anos. Entre os pontos que deverão ser esclarecidos pela investigação está a real motivação do desentendimento mencionado pela testemunha ouvida ainda na UPA, que apontou o irmão da vítima como suposto autor dos disparos.



Até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido localizado ou preso pelas autoridades policiais em relação ao caso, que segue sob investigação da Polícia Civil. A corporação deverá ouvir outras testemunhas e familiares da vítima nos próximos dias, na tentativa de reunir mais elementos que possam esclarecer definitivamente o que motivou o crime ocorrido na noite de domingo no bairro Volta Grande.