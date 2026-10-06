Mais de 100 mulheres participaram da iniciativa de conscientização - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Mais de 100 mulheres participaram da iniciativa de conscientizaçãoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 06/10/2026 14:19

Mais de 100 profissionais da Prefeitura de Volta Redonda participaram de uma ação pela Primavera Rosa – campanha voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce dos cânceres do colo do útero e de mama, que no município vai até o dia 21 de dezembro. A iniciativa partiu da funcionária da copa da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), Rose Miranda, que mobilizou as mulheres que trabalham no Palácio 17 de Julho.

A ação, na manhã desta terça-feira, dia 6, começou com palestra de conscientização ministrada pela assistente administrativa do Núcleo de Prevenção e Atenção Oncológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a graduanda em Enfermagem, Franciele Bueno, no saguão da sede da prefeitura. Ela reforçou a importância de realizar os exames preventivos – citopatológico (Papanicolau) e mamografia – e também sobre a vacina contra o HPV (papilomavírus humano) – vírus que pode causar o câncer de colo do útero –, que em Volta Redonda é aplicada em meninas e meninos, dos 9 aos 19 anos.

Agendamento para servidoras

Depois do bate-papo com as mulheres, Franciele fez o agendamento de exames preventivos para o câncer de colo de útero e solicitação de mamografia para as funcionárias da prefeitura que quiseram. A Secretaria de Saúde tem um serviço de agendamento exclusivo para as servidoras durante a Primavera Rosa pelo telefone (24) 3512-8179 – ligação e WhatsApp. As informações estão disponíveis na Sala do Servidor, no site oficial da prefeitura www.voltaredonda.rj.gov.br

A Primavera Rosa tem como objetivo ampliar a oferta de exames como o preventivo do câncer do colo do útero (Papanicolau), indicado rotineiramente para mulheres de 25 a 64 anos. Mas, mulheres que já iniciaram a vida sexual também devem procurar uma unidade de saúde para avaliação ginecológica e orientação sobre os cuidados adequados para cada faixa etária. E também a mamografia, importante ferramenta para a detecção precoce do câncer de mama, recomendada para mulheres a partir dos 40 anos. Qualquer mulher pode procurar a unidade da Atenção Primária à Saúde mais próxima de casa.

“Participar da ação do Outubro Rosa foi um lembrete importante sobre o cuidado que devemos ter com a nossa saúde diariamente. Eu já aproveitei para agendar os meus exames preventivos e convido todas as mulheres a fazerem o mesmo. Cuidar de nós é um ato de amor e prioridade”, ressaltou a diretora de Projetos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Aridiane Martins.

Juntas pela vida

A idealizadora da ação, Rose Miranda, ainda convidou todas as mulheres para se posicionarem em frente à sede da prefeitura para chamar atenção da população em geral para a campanha. Com cartaz e apitos, todas de rosa, as funcionárias entoaram o slogan “De Rosa, Juntas pela Vida”, sugerido por Rose.

“Esta é a segunda vez que faço essa mobilização com as mulheres que trabalham na prefeitura. Acho muito importante chamar a atenção para a prevenção dos cânceres de mama e de colo do útero. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura”, reforçou Rose, avisando que vai promover uma ação similar pelo “Novembro Azul”, campanha de cuidado com a saúde do homem.

“Foi um momento preparado com muito carinho pela Rose para lembrar que nós, mulheres, precisamos também olhar para nós mesmas. O Outubro Rosa é sobre cuidado, prevenção e, acima de tudo, amor pela nossa própria vida”, afirmou a diretora do Departamento Imobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda, Amanda Costa.