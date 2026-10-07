Seleções da empresa CBSI acontecem nesta quinta-feira (8), no Retiro - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Seleções da empresa CBSI acontecem nesta quinta-feira (8), no RetiroFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 07/10/2026 13:52 | Atualizado 07/10/2026 18:56

As subprefeituras do Retiro e do Santo Agostinho, em Volta Redonda , sediam nesta semana mutirões de empregos promovidos pela Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura (CBSI). Serão ofertadas mais de mil vagas de emprego ao longo dos dois dias de seleção, iniciativa que deve movimentar o mercado de trabalho da cidade e de toda a região do Sul Fluminense.

A seleção acontece nesta quinta-feira (8), na Subprefeitura do Retiro, e segue na sexta-feira (9), na Subprefeitura do Santo Agostinho, ambas com atendimento das 8h às 17h, horário em que os interessados poderão comparecer aos locais para se candidatar às vagas disponíveis.

"São mais de mil oportunidades para Volta Redonda e região, com vagas desde auxiliar até atividades mais técnicas e especializadas. A empresa busca auxiliares, operadores de máquina móvel, motorista, profissionais de mecânica, elétrica, pintura e solda. Essa pode ser uma oportunidade de construir uma carreira sólida em uma empresa que valoriza talentos e acredita no potencial", afirma o diretor de Recursos Humanos da CBSI, Augusto Rocha Neves, ao comentar sobre a iniciativa e o volume de vagas disponibilizadas para a população da região.

Uma das áreas com maior quantidade de vagas disponíveis é a de limpeza industrial, somando mais de 300 oportunidades entre as funções de auxiliar e líder de limpeza industrial, segmento que concentra boa parte das oportunidades oferecidas pela empresa neste mutirão. Também se destacam vagas para os cargos de auxiliar de logística, motoristas — incluindo motoristas de caminhão operacional, basculante apoio e de carreta —, montador de andaimes, operador de equipamentos pesados, entre outras funções voltadas à área operacional da companhia.

Além dessas, também estarão disponíveis oportunidades para funções mais técnicas, como soldador em diferentes modalidades (ER 6G, TIG 6G, TIG MIG, maçariqueiro — incluindo cortes especiais — e ER MIG MAG 4G), eletricista, carpinteiro, pintor, funileiro e torneiro mecânico, ampliando o leque de oportunidades para profissionais com diferentes níveis de qualificação e experiência na área industrial.

A CBSI orienta que os interessados em participar da seleção levem currículo atualizado e documento de identificação com foto no momento em que comparecerem a uma das subprefeituras. Caso o candidato possua, a empresa também recomenda levar comprovante de experiência profissional, como a própria carteira de trabalho, documento que pode ajudar a agilizar o processo seletivo durante o mutirão.

Para o subprefeito do Retiro, Fernando Martins, a realização do mutirão representa um momento importante para a comunidade local. "É um momento de muita alegria a Subprefeitura do Retiro com a CBSI poder, juntos, proporcionar aos moradores do bairro e toda a região participarem dessa seleção com oportunidade de trabalho a todas as famílias. É uma valiosa parceria do prefeito Neto junto à comunidade, abrindo as portas da Subprefeitura para esta grande conquista", destacou o subprefeito, reforçando a importância da parceria entre a administração municipal e a empresa responsável pela oferta das vagas.

Já o subprefeito do Santo Agostinho, Ednilson Vampirinho, também comentou sobre a expectativa em relação ao mutirão que será realizado na sexta-feira (9) em sua região. "Você, que estava esperando uma oportunidade, chegou o momento. Com essas mil vagas acredito que seja uma grande oportunidade de você ser inserido ou retornar ao mercado de trabalho, não perca", afirmou o subprefeito, convocando a população local a comparecer ao evento em busca de uma recolocação profissional.

A Subprefeitura do Retiro está localizada na Avenida Antônio de Almeida, número 46, enquanto a Subprefeitura do Santo Agostinho fica na Rua Jayme Martins, número 705, endereços que servirão como ponto de concentração para os candidatos interessados em participar do processo seletivo promovido pela Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura ao longo desta semana em Volta Redonda.