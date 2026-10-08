Ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda - Foto: Reprodução/Internet

Ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 08/10/2026 17:51

Um adolescente foi apreendido suspeito de tentativa de homicídio contra um jovem de 21 anos, na quarta-feira (7), no bairro Vila Mury, em Volta Redonda . A apreensão foi realizada por agentes da Polícia Civil, que investigavam o caso desde que a vítima deu entrada em uma unidade de saúde da cidade com ferimentos graves.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atingida com cerca de dez golpes provocados por um soco-inglês equipado com uma lâmina. De acordo com a corporação, as investigações apontaram que a agressão teria acontecido após uma discussão relacionada ao atual relacionamento da vítima com a ex-companheira do adolescente, o que teria motivado o ataque.

Durante a ação, os agentes apreenderam o adolescente e, com ele, foram encontrados um aparelho celular e o soco-inglês com lâmina, objeto apontado pela Polícia Civil como o utilizado na agressão contra o jovem de 21 anos. O adolescente foi encaminhado para a delegacia de Volta Redonda, onde o caso foi formalmente registrado e onde o material apreendido também foi apresentado à autoridade policial responsável pela ocorrência.

O adolescente permanece à disposição da Justiça, que deverá definir as medidas cabíveis para o caso, considerando que se trata de um menor de idade. A identidade do suspeito e a da vítima não foram divulgadas pelas autoridades. Não obtivemos retorno da defesa do suspeito.

Relembre o caso

O crime havia sido registrado na madrugada desta quarta-feira (7), também no bairro Vila Mury. Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Hospital São João Batista, onde um jovem de 21 anos havia dado entrada com ferimentos causados por um soco-inglês com lâmina.

De acordo com a PM, a equipe médica responsável pelo atendimento informou aos agentes que a vítima teria sofrido cerca de dez golpes pelo corpo, atingindo as regiões do tórax, do dorso e da cabeça. A quantidade e a localização dos ferimentos indicavam a gravidade da agressão, o que levou a ocorrência a ser tratada desde o início como um caso de tentativa de homicídio.

Com base nas informações colhidas no hospital, a Polícia Civil deu início às investigações para identificar o autor do ataque. O trabalho dos agentes permitiu chegar ao adolescente apontado como suspeito e esclarecer a possível motivação da agressão, relacionada ao fim de um relacionamento anterior e ao novo vínculo afetivo da vítima.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o atual estado de saúde do jovem de 21 anos, que foi socorrido ao Hospital São João Batista logo após o ataque. O caso segue sob responsabilidade da delegacia de Volta Redonda, que deverá concluir as diligências necessárias para encaminhar o procedimento à Justiça.