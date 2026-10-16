Atividade com crianças e adolescentes reuniu exposição de desenhos e pinturas, demonstrações de karatê e futsal - Foto: Cleber Silva/Smas

Atividade com crianças e adolescentes reuniu exposição de desenhos e pinturas, demonstrações de karatê e futsalFoto: Cleber Silva/Smas

Publicado 16/10/2026 14:04

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda promoveu, nessa quinta-feira (15), uma programação especial no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Candelária, em comemoração ao Mês das Crianças. O evento valorizou os talentos de crianças e adolescentes atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), com exposição de desenhos e pinturas e apresentações das oficinas de karatê e futsal.

A iniciativa destacou a importância dos espaços de convivência e das atividades socioeducativas para o desenvolvimento de habilidades, o fortalecimento dos vínculos e a descoberta de novos interesses. Os trabalhos artísticos expostos incluíram pinturas em tela, desenhos coloridos, autorretratos e produções em grafite, revelando a criatividade e a evolução dos participantes.

A coordenadora do Cras Candelária, Rosa Cândida, explicou que a proposta surgiu da vontade de dar visibilidade às habilidades das crianças e proporcionar um momento de valorização de suas produções. “Como estamos no Mês das Crianças, senti vontade de fazer um evento especial para elas, valorizando suas atividades. Estamos descobrindo talentos que, muitas vezes, ficam escondidos. É muito bonito ver os quadros que estão pintando e perceber as habilidades de cada uma.”

Arte que estimula a concentração e a autonomia

A facilitadora de desenho Josiane da Silva Lopes explicou que a oficina trabalha muito além das técnicas artísticas. “Os participantes aprendem sobre combinação de cores, percepção visual, capricho e concentração, além de desenvolverem autonomia na escolha dos desenhos e na forma de executar suas produções.”

As atividades acontecem uma vez por semana, com organização dos grupos de acordo com as faixas etárias e as etapas de aprendizagem. Entre os trabalhos expostos estavam telas produzidas por crianças de cinco a seis anos, além de desenhos em grafite, autorretratos e pinturas.

A experiência também tem apresentado resultados na socialização das crianças. Joana D’Arc Xavier Rocha, mãe de Ana Clara, de 17 anos, que participa da oficina desde o início do ano, percebeu mudanças importantes na filha.

“Ela está começando a usar cores, coisa que não fazia antes, e passou a observar mais detalhes nos desenhos. Também fez amizades, conversa mais com as meninas e está mais focada. A oficina ajudou bastante, e eu gostaria que ela continuasse”, relatou.

Karatê promove disciplina e confiança

Outro destaque da programação foi a apresentação dos usuários da oficina de karatê, conduzida pelo facilitador Eduardo Casano. A atividade é oferecida no Cras Candelária há cerca de cinco anos e reúne, em média, 20 participantes, com encontros semanais às quartas-feiras, às 14h.

“O karatê contribui para o desenvolvimento físico e mental, trabalhando disciplina, respeito, autoestima, integração em grupo e confiança para enfrentar desafios”, destacou o facilitador.

A moradora Rosângela Reis Pereira do Carmo Oliveira Paiva, mãe de Idael, de dez anos, destacou os benefícios da atividade para o filho. “O karatê dá disciplina e faz com que ele se sinta mais confortável. O desenvolvimento dele melhorou bastante, inclusive na escola. Acho muito importante que existam mais oportunidades como essa para as crianças”, afirmou.

Cras como espaço de convivência e desenvolvimento

Para a moradora Rosana da Silva Lopes, avó de quatro crianças que participam das atividades, as iniciativas são importantes para estimular os talentos e ampliar as experiências das novas gerações.

“É muito importante desenvolver esse trabalho com as crianças, porque elas são o futuro. Muitas têm talentos que ainda estão escondidos, e essas atividades ajudam a descobrir e desenvolver essas habilidades. Também é fundamental que as famílias participem e acompanhem esse processo”, ressaltou.

Além das oficinas de desenho, karatê e futsal, o Cras Candelária oferece atividades ligadas ao Programa de Inclusão Produtiva, incluindo iniciativas de artesanato e design de sobrancelhas. O equipamento também prevê o retorno da oficina de balé.