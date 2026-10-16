A atividade aconteceu na Cristal Arte e Festas, no bairro Aterrado - Foto: Cleber Silva/Smas

A atividade aconteceu na Cristal Arte e Festas, no bairro AterradoFoto: Cleber Silva/Smas

Publicado 16/10/2026 13:55





A aula foi conduzida pelo chef Alison Moacir, de Curitiba, que compartilhou conhecimentos e técnicas da confeitaria profissional, incluindo o entremet, doce de origem francesa elaborado à base de mousse e finalizado com coberturas que proporcionam brilho e formatos diferenciados, como os inspirados em frutas. A proposta foi apresentar novidades do mercado e demonstrar possibilidades para diversificar a produção, aprimorar a apresentação dos produtos e ampliar as oportunidades de comercialização. A Prefeitura de Volta Redonda , por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e a Casa do Empreendedor Délio Avellar, promoveu nesta semana uma aula técnica avançada de confeitaria para participantes do Programa de Inclusão Produtiva. A atividade aconteceu na Cristal Arte e Festas, no bairro Aterrado, e contou com a participação de duas instrutoras e quatro culinaristas.A aula foi conduzida pelo chef Alison Moacir, de Curitiba, que compartilhou conhecimentos e técnicas da confeitaria profissional, incluindo o entremet, doce de origem francesa elaborado à base de mousse e finalizado com coberturas que proporcionam brilho e formatos diferenciados, como os inspirados em frutas. A proposta foi apresentar novidades do mercado e demonstrar possibilidades para diversificar a produção, aprimorar a apresentação dos produtos e ampliar as oportunidades de comercialização.

Formação



Com formação pelo Centro Europeu e cursos de confeitaria francesa e cake design, Alison destacou a importância do aprendizado contínuo para o desenvolvimento profissional. “A confeitaria é sempre um aprendizado. Por mais que você se forme e se desenvolva, você está sempre conhecendo pessoas, adquirindo novos conhecimentos e aprimorando as técnicas. Quando a gente aprende e se desenvolve, consegue enxergar possibilidades de ter algo próprio e construir o próprio negócio”, destacou o chef.



Daudra Ruella Pereira, do Centro de Inclusão Produtiva (CIP) do bairro Jardim Vila Rica, destacou que o contato com novas técnicas contribui para aprimorar o trabalho desenvolvido na área culinária. “A gente está sempre aprendendo. Por mais que já tenha conhecimento na área, sempre existe algo novo para acrescentar. Participar de uma aula como essa é uma oportunidade de levar mais conhecimento para o nosso dia a dia e melhorar o que fazemos”, afirmou Daudra.



A instrutora Maria Nazaré do Nascimento de França, que atua no CIP da Vila Mury, também participou da atividade e ressaltou a importância da troca de experiências e do aperfeiçoamento profissional. “Eu gosto muito de aprender e de fazer coisas novas. Mesmo quando já temos experiência, sempre existe alguma técnica que podemos conhecer e levar para o nosso trabalho. É uma oportunidade de aprender e também compartilhar esse conhecimento com outras pessoas”, contou Maria Nazaré.



“Estamos sempre buscando oportunidades que contribuam para a autonomia das pessoas atendidas pela Assistência Social. A parceria com profissionais que compartilham seus conhecimentos permite que os participantes aperfeiçoem suas habilidades e conheçam novas possibilidades para transformar o que sabem fazer em uma oportunidade de renda”, destacou Rosane.



“A Casa do Empreendedor tem o papel de orientar, apoiar e criar condições para que os empreendedores desenvolvam seus negócios, desde a formalização até o crescimento de suas atividades. Essa parceria com a Assistência Social amplia esse trabalho, levando conhecimento e novas possibilidades a quem busca, na qualificação profissional, um caminho para gerar renda e conquistar autonomia. Quando unimos orientação, capacitação e oportunidades, ajudamos a transformar habilidades em negócios e a fortalecer a economia do município”, destacou Cristina Moura, assessora da Casa do Empreendedor Délio Avelar.