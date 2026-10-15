Espaço criado pela prefeitura em parceria com instituições iniciou programação especial de atividades ao longo do mês - Foto: Divulgação/SMDET

Espaço criado pela prefeitura em parceria com instituições iniciou programação especial de atividades ao longo do mêsFoto: Divulgação/SMDET

Publicado 15/10/2026 16:04

O Vírgula Hub de Inovação – espaço localizado no Shopping Park Sul e idealizado pela Prefeitura de Volta Redonda em conjunto com outras instituições parceiras – completa neste mês quatro anos de atividades voltadas ao fomento ao empreendedorismo e à inovação no Sul Fluminense. Nesse período, o local atendeu mais de 16 mil pessoas, promovendo mais de 750 eventos.

O espaço também capacitou mais de 400 alunos em diferentes cursos e oficinas, além de ter contribuído para que 35 startups se desenvolvessem por meio do programa próprio do Vírgula. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, falou sobre a importância da iniciativa para o empreendedorismo e à inovação em Volta Redonda e região.

“Os números comprovam o quanto o Vírgula contribuiu para o desenvolvimento do empreendedorismo, da inovação e tecnologia em nossa cidade e até de empreendedores de municípios vizinhos. O Vírgula tem e cumpre muito bem esse papel de aproximar o Poder Público, as empresas, universidades e a comunidade que empreende. É onde as ideias se transformam em soluções. Parabéns a todos os parceiros que fazem o Vírgula acontecer”, afirma Sodré.

Fundado em 19 de outubro de 2022, o Vírgula Hub de Inovação VR é uma iniciativa realizada em parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), a FOA (Fundação Oswaldo Aranha), a Universidade Federal Fluminense (UFF), o Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB) e com apoio financeiro da Faperj (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro).

Programação de aniversário

Para celebrar a data e os números positivos, o Vírgula preparou uma programação com diferentes atividades. A primeira delas aconteceu na terça-feira (13), a oficina “Futuros Possíveis”, realizada por Rodolfo Pombo para alunos do Colégio Estadual Rio Grande do Norte.

No dia 21 (quarta-feira), o espaço recebe a atividade “Vivências Criativas”, com a startup Psicotrupe, que vai promover uma oficina de vivências expressivas que utiliza arte, criatividade e experiências sensoriais como dispositivos para estimular diferentes dimensões do funcionamento cognitivo e favorecer autopercepção, interação, flexibilidade e resolução criativa de problemas.

A programação segue no dia 23 (sexta-feira), com exibição de episódio do Vírgula Cast – podcast do Vírgula –, com representantes as três universidades que são parte integrante do Vírgula (UGB, UniFOA e UFF). O Vírgula Cast acontece também no dia 28 (quarta-feira), com a participação de empresários da CDL Jovem.

O espaço receberá no dia 29 (quinta-feira) o Meet Up – uma feira de conexão entre algumas startups do Vírgula e da região, e empresas da cidade. O evento é fechado.

E encerrando a programação de aniversário, o Vírgula vai sediar no dia 31, um sábado, o Festival de Robótica, com apresentações acontecendo no Shopping Park Sul, próximo ao espaço. A programação reúne Mostra de Robótica, Dança de Robôs, Exibições e Competições, Impressão 3D e Oficina de Massinha e LED, proporcionando experiências interativas e aproximando estudantes e visitantes do universo da ciência, tecnologia e inovação.