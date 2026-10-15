Espaço criado pela prefeitura em parceria com instituições iniciou programação especial de atividades ao longo do mêsFoto: Divulgação/SMDET
Vírgula Hub de Inovação VR completa 4 anos em outubro com mais de 16 mil atendimentos
Espaço criado pela prefeitura em parceria com instituições iniciou programação especial de atividades ao longo do mês
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Espaço criado pela prefeitura em parceria com instituições iniciou programação especial de atividades ao longo do mês
Volta Redonda apresenta programa de rastreio organizado do câncer para municípios do Médio Paraíba
Iniciativa do Núcleo de Prevenção e Atenção Oncológica, que promove o diagnóstico precoce e o breve início do tratamento da doença, aumentando a chance de cura, já inspirou ação similar em Angola
UBSFs Verde Vale e Santa Cruz promovem ações de cuidado com a saúde da mulher
Atividades reforçaram a importância do autocuidado, da prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero e do diagnóstico precoce
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, bate recorde no número de cirurgias realizadas de janeiro a setembro de 2026
Unidade da rede municipal de saúde ofertou mais de 5,1 mil procedimentos cirúrgicos nos oito primeiros meses do ano; somente em setembro, foram 601 cirurgias
Paty do Alferes recebe 21ª Exposição de Orquídeas e Bromélias a partir de 30 de outubro
Evento será realizado na Praça George Jacob Abdue até 2 de novembro, com exposição de flores, gastronomia, artesanato, espaço infantil e atrações musicais gratuitas
Forças de segurança de Volta Redonda apertam o cerco aos ‘rolezinhos’ e já apreenderam 11 motos envolvidas
Operação integrada entre Semop, Guarda Municipal e Polícia Militar segue avançando; nessa segunda-feira (12), condutor foi detido após tentar fugir da abordagem
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