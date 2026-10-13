Inscrições estão abertas e vagas são limitadasFoto: Arquivo - Secom/PMVR
Volta Redonda vai promover ‘Sábado Inclusivo’ para crianças com deficiência no Zoo-VR
Secretaria da Pessoa com Deficiência vai levar, dia 17, famílias para uma manhã de atividades recreativas no Parque Zoológico Municipal. Inscrições estão abertas e vagas são limitadas
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Região do Roma se consolida como área de crescimento em Volta Redonda
Investimentos da prefeitura em segurança, saúde, assistência social, educação e infraestrutura merecem destaque
Ações da Guarda Municipal e da Ordem Pública resultam em prisões por furto e recuperação de bens em Volta Redonda
Intervenções nos últimos dias levaram equipes a pegarem autores de crimes a clínica veterinária e base do Saae-VR, além da recuperação de celulares furtados na Vila Mury
Volta Redonda tem programação especial com atrações para toda a família
Feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças conta com eventos culturais e opções de lazer ao ar livre
Volta Redonda inicia decoração natalina com iluminação especial na cidade
Um dos primeiros locais a receber a estrutura foi a Rodovia dos Metalúrgicos, na altura do bairro São Geraldo
Prefeitura de Volta Redonda entrega nova sede do CER III, do Follow-Up e o Polo de Ostomizados
Serviços passam a funcionar, a partir desta sexta-feira (9), na Arena Esportiva Seu Nula, no Voldac, que virou polo de cuidado da pessoa com deficiência
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