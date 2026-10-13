Inscrições estão abertas e vagas são limitadas - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Inscrições estão abertas e vagas são limitadasFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 13/10/2026 17:16

Para celebrar o Mês das Crianças, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) de Volta Redonda vai promover no próximo sábado, dia 17, um passeio especial para crianças com deficiência. O “Sábado Inclusivo” contará com visita ao Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), espaço tradicional de lazer da cidade localizado na Vila Santa Cecília.

O passeio será das 9h às 11h30 e o transporte será gratuito, por meio do ônibus do Transporte cidadão – serviço da SMPD –, que vai buscar as famílias em casa e, após o passeio, retornar com elas para suas residências. No Zoo-VR, profissionais irão realizar brincadeiras e outras atividades recreativas, incluindo algumas partidas com professor de xadrez.

“Será um sábado recreativo e de inclusão para as crianças com deficiência poderem aproveitar a manhã no Zoo-VR. É muito importante elas brincarem, interagirem com outras crianças. Vai ser um sábado recreativo e é fundamental também a interação entre as famílias. Uma ação para promover inclusão, alegria e respeito”, afirmou o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa.

Inscrições

As famílias interessadas em participar já podem se inscrever pela internet, acessando o link https://abre.ai/sabadoinclusivonozoovr , que também está disponível na Bio do perfil da SMPD no Instagram: @vr_smpd.

As vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, por meio do WhatsApp (24) 3511-3448. Pessoas surdas podem entrar em contato direto pela Central de Intérpretes, pelos números (24) 99973-2565 ou (24) 99251-2975.

Zoo-VR

O Parque Zoológico Municipal ocupa uma área de mais de 150 mil metros quadrados e abriga cerca de 300 animais de diversas espécies, além de oferecer estrutura de lazer com área verde, espaço para piquenique, parquinho infantil, incluindo brinquedos adaptados para pessoas com deficiência (PCDs), e ambiente integrado ao entorno da Floresta da Cicuta.

Entre os atrativos do Zoo-VR está o Recinto de Imersão, com cerca de 750 metros quadrados, que permite contato direto com aves durante visitas guiadas em pequenos grupos. O espaço é totalmente telado e possui um sistema de segurança com salas de acesso que impedem a fuga dos animais.