Serviços passam a funcionar na Arena Esportiva Seu Nula, no Voldac - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Serviços passam a funcionar na Arena Esportiva Seu Nula, no VoldacFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 09/10/2026 15:38

A Prefeitura de Volta Redonda entregou a nova sede do Centro Especializado de Reabilitação CER III Rosa Maria Lages Dias, do Centro de Desenvolvimento Infantil (Follow-Up) Gabriel Antônio Menezes e do Polo Regional de Ostomizados Wilson Araújo Fernandes nesta sexta-feira (9). Os serviços da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) passam a atender na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac, que se tornou um polo de cuidado da pessoa com deficiência (PCD). Cerimônia de inauguração contou com a participação da Banda Municipal, sob regência do maestro Rinaldo Galvão.

O prefeito Antonio Francisco Neto lembrou que esse é mais um espaço que, a princípio, era voltado exclusivamente para o esporte – além da pista de atletismo, academia e outras salas para a prática de atividades físicas, o local é sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) – e que agora também é polo de saúde.

“Nós acertamos quando implantamos sobre as arquibancadas do Estádio da Cidadania Raulino de Oliveira a Policlínica da Cidadania, o Centro de Imagens, a Ótica da Cidadania e outros serviços de saúde. E vamos repetir o sucesso aqui na Arena Esportiva”, afirmou o prefeito.

Neto também agradeceu à família da Rosa Lages – o viúvo Leniel Bairral Dias; os filhos Rodrigo, Mônica, Daniel e Nathali; nora e genro; netos; irmãos e cunhados que estavam na cerimônia – por permitir a justa homenagem pela dedicação à saúde pública, com atuação marcante em Volta Redonda, no estado e no país.

“Gratidão não prescreve. O nome da Rosa está eternizado neste serviço e nesta nova sede que existem por conta do trabalho, dedicação e desejo dela, que ajudou a trazer o CER III para Volta Redonda – com atendimento regional – e também a idealizar esse espaço.”

O prefeito também entregou placas de homenagem para o empresário José Carlos Guimarães, da construtora Biota Engenharia, que executou a obra na Arena Esportiva para receber os novos serviços; para a diretora de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, Marina Marinho, e para a arquiteta da SMS, Luísa Dias, que contribuíram diretamente para que a nova sede ficasse pronta e adequada para os usuários.

Marina Marinho aproveitou para cumprimentar os familiares da Rosa Lages e agradecer ao prefeito Neto pelo segundo gol de placa marcado – o primeiro foi levar serviços de saúde para o Estádio da Cidadania. “Rosa Lages lutou pela habilitação do CER III, que saiu em 2016 e, desde então, é referência para a reabilitação física, intelectual e visual para os 12 municípios do Médio Paraíba. E também para trazer a sede para esse novo espaço.”

O secretário-executivo do Cismepa (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba) e consultor do Ministério da Saúde, Rodrigo Lages Dias, que é filho da homenageada, falou em nome da família.

“Agradeço ao prefeito Neto e à secretária de Saúde, Márcia Cury, pela homenagem; à secretária de Saúde de Piraí e presidente do Cosems RJ (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro), Maria da Conceição de Souza Rocha, ex-secretária de Saúde de Volta Redonda, em nome de todos os colegas de profissão de minha mãe, que deixou um legado pelo trabalho pela saúde pública e de valorização do SUS (Sistema Único de Saúde) e muitas saudades pelo cuidado com o próximo, principalmente com a família”, disse Rodrigo, emocionado.

A secretária de Saúde de Volta Redonda, Márcia Cury, afirmou que a nova estrutura do CER III, do Follow-Up e do Polo de Ostomizados vai proporcionar mais conforto e humanização aos usuários do serviço, além de oferecer mais acolhimento às famílias.

Ela reforçou o compromisso de Rosa Lages com o serviço público de saúde e acrescentou a disponibilidade de ensinar, de compartilhar sua vasta experiência. “Dar o nome dela para este espaço é justo e fundamental. Tenho certeza que muitas pessoas não conheceram a Rosa, mas sabendo quem ela é ou não, foram beneficiados pelo trabalho dela.”

O deputado estadual reeleito, Munir Neto, também prestigiou a inauguração. “Saudades eternas da Rosa Lages por sua atuação pela saúde da população. Pouco antes de falecer, atendeu a um pedido meu e ajudou muito para implantar um posto avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na região do Califórnia. Quanto à estrutura da nova sede do CER III e demais serviços, só confirmam Volta Redonda como referência na saúde para o estado e para o país”, afirmou Munir, aproveitando para agradecer às pessoas pela confiança no último pleito.

Também estavam na cerimônia o prefeito de Piraí e presidente do Cismepa, Luiz Fernando Pezão, e sua esposa Maria Lúcia; a secretária de Saúde de Piraí, Maria da Conceição de Souza Rocha, que fez uma homenagem, lembrando a trajetória de Rosa Lages, pelos colegas; a presidente do Conselho Municipal de Saúde de Volta Redonda, Maria do Carmo Carbogim Maciel, a Carminha; o gerente institucional e de Comunicação da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), Aurélio Paiva; o presidente do Clube dos Funcionários, Alex Ribeiro; e outras autoridades municipais.

Saúde na Arena Esportiva

A nova estrutura passa a reunir importantes serviços da rede municipal de saúde voltados às pessoas com deficiência. Na Arena Esportiva Seu Nula, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, s/nº, no bairro Voldac, serão oferecidos atendimento especializado, acompanhamento contínuo e uma assistência cada vez mais integrada e humanizada.

O espaço está preparado para acolher diferentes necessidades e acompanhar cada pessoa de forma integral. Para isso, o CER III conta com uma estrutura ampla e moderna, com consultórios de oftalmologia, neurologia, ortopedia, pediatria e odontologia, além de oficina de órteses e próteses e um ginásio destinado às atividades de reabilitação.

O atendimento multidisciplinar também contempla fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia e assistência social, além de espaços específicos para fisioterapia, integração sensorial, terapia intensiva motora e tratamento intensivo cognitivo.

Distribuída em três pavimentos, a estrutura conta com um projeto arquitetônico desenvolvido de acordo com as normas de acessibilidade, com elevador, piso tátil, rampas, corrimãos e barras de apoio. Recursos que garantem mais segurança, conforto, autonomia e dignidade para quem utiliza o serviço, além do Follow-Up e o Polo Regional de Ostomizados.