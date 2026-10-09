Reunião para escolha das representantes aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos - Foto: Divulgação/SMDH

Reunião para escolha das representantes aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos HumanosFoto: Divulgação/SMDH

Publicado 09/10/2026 15:03

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim) de Volta Redonda elegeu, nesta semana, sua nova Diretoria-Executiva, que ficará à frente do órgão até 2028. Além da escolha das representantes para os cargos de coordenação, as conselheiras definiram o calendário dos próximos encontros, que serão realizados mensalmente para discutir novas pautas relacionadas à atuação do conselho.

A reunião começou com as boas-vindas de Maria Aparecida Araújo, conhecida como Cidinha, representante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH). Na ocasião, ela retomou os encaminhamentos definidos no encontro anterior, quando Adelaide Afonso Máximo e Márcia Meireles manifestaram interesse em disputar a presidência do Comdim. Na reunião anterior, também havia sido aprovado o encaminhamento para a eleição da nova Diretoria-Executiva.

Após a definição da pauta, Adelaide Afonso Máximo foi eleita presidente por aclamação. Ela representa o Movimento de Conscientização Negra de Volta Redonda e havia manifestado interesse em assumir a coordenação do conselho.

Para a vice-presidência, as conselheiras escolheram Maria Aparecida de Araujo Silva, a Cidinha, representante do Poder Público por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. A composição da diretoria também inclui representantes de diferentes instituições e setores da administração municipal.

A primeira secretaria ficará sob responsabilidade de Márcia Meireles, representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seção Volta Redonda. Já Simone Tavares, da Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred), foi escolhida para ocupar a segunda secretaria do conselho.

A assessoria de comunicação será conduzida por Luciana Mota, da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), com o apoio de Renata Ferreira, da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Para a assessoria financeira, foi eleita Maria Inês, representante da Secretaria Municipal de Educação (SME), que contará com o apoio de Isabela Baylão, da OAB.

Reuniões mensais

Outro assunto discutido durante o encontro foi a organização do calendário de reuniões do Comdim. As conselheiras estabeleceram que os encontros ocorrerão em todas as últimas quintas-feiras de cada mês, sempre às 9h30, na sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos.

A definição das datas tem como objetivo organizar os próximos encontros do colegiado, que serão destinados à discussão de novas pautas e assuntos relacionados às atribuições do conselho.

Atuação do conselho

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Volta Redonda é um órgão colegiado permanente, de caráter deliberativo e fiscalizador, composto de forma paritária por representantes do Poder Executivo e da sociedade civil.

Entre suas responsabilidades estão a formulação, a fiscalização, a promoção e a defesa de políticas públicas destinadas às mulheres do município. O Comdim também atua para contribuir com a garantia dos direitos humanos das mulheres, incentivar políticas que promovam a equidade de gênero e combater todas as formas de discriminação.

Outra atribuição do conselho é ampliar o controle social sobre as políticas públicas voltadas às mulheres, acompanhando as ações e contribuindo para que os direitos desse público sejam contemplados no âmbito municipal.

Com a nova Diretoria-Executiva definida para o mandato até 2028 e o calendário de reuniões estabelecido, o conselho dará continuidade às discussões e atividades relacionadas à promoção dos direitos das mulheres em Volta Redonda.