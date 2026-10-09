Reunião para escolha das representantes aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos HumanosFoto: Divulgação/SMDH
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