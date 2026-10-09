Os 15 novos leitos ficam em local exclusivo para atendimento de crianças e adolescentes - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Os 15 novos leitos ficam em local exclusivo para atendimento de crianças e adolescentesFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 09/10/2026 15:21

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro, inaugurou na tarde dessa quinta-feira, dia 8, a nova ala de Pediatria da unidade, que faz parte da rede municipal de saúde de Volta Redonda . Os 15 novos leitos ficam em local exclusivo para atendimento às crianças e adolescentes, dentro do hospital. A reforma do espaço, acessado pela entrada do pronto-socorro pediátrico, que fica ao lado da entrada principal do hospital, está inclusa na primeira fase de implantação do Hospital Materno-Infantil, unidade exclusiva para esse público, em construção no município.

A inauguração das novas enfermarias de Pediatria do Hospital Munir Rafful representa mais um importante avanço na assistência à saúde das crianças e adolescentes de Volta Redonda e região, já que a unidade concentra os atendimentos pediátricos no município.

De acordo com a secretária de Saúde de Volta Redonda e diretora-geral do hospital, Márcia Cury, o local foi planejado para proporcionar mais conforto, segurança e humanização, contribuindo para diminuir o sofrimento das crianças durante a internação e oferecer maior acolhimento às suas famílias.

“Estamos trabalhando para entregar à população do município uma assistência de saúde cada vez melhor, com mais qualidade e acolhimento. E as crianças merecem toda a nossa atenção”, disse Márcia Cury.

“Não estamos inaugurando apenas novas enfermarias. Estamos ampliando nossa capacidade de cuidar. Uma criança internada precisa de muito mais do que medicamentos e procedimentos. Precisa de carinho, acolhimento e respeito”, afirmou o diretor-médico da Pediatria do Hospital Munir Rafful e coordenador de Pediatria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Amaro Ronaldo Inácio Filho.

“Um hospital não se torna referência apenas por sua estrutura, mas principalmente pela competência, dedicação e compromisso das pessoas que nele trabalham”, falou Amaro, reforçando que o Hospital do Retiro é referência estadual no atendimento pediátrico.

O prefeito Antonio Francisco Neto reforçou que a entrega da enfermaria pediátrica representa muito mais que uma ampliação da estrutura hospitalar. “Com a nova ala pediátrica, renovamos o compromisso com uma pediatria pública cada vez mais qualificada, humana e acolhedora.”

Neto afirmou, ainda, que os novos leitos da Pediatria no Hospital do Retiro antecipam a ampliação do atendimento que será ainda maior com a inauguração do Hospital Materno-Infantil (Hospital da Criança), em construção no bairro, anexo ao Hospital do Retiro.

“Essa é uma obra muito importante para o nosso município, em breve, teremos à disposição uma nova unidade hospitalar que será vital para dinamizar o atendimento materno-infantil em Volta Redonda. Será uma unidade de saúde especializada para atender com mais eficiência e qualidade as mães e as crianças”, disse o prefeito, lembrando que o Hospital da Criança ficará em um prédio de cinco pavimentos, com mais de 6 mil m² de área construída.

O coordenador da Rede de Urgência e Emergência (RUE) da Secretaria Municipal de Saúde, o médico Rafael Galvão, também participou da entrega da nova enfermaria pediátrica do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, na tarde desta quinta-feira (8), junto com toda equipe da Pediatria da unidade.