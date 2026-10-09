Projeto preparou participantes para o mercado de trabalho e para novas oportunidades profissionais - Foto: Divulgação/Sejuv

Projeto preparou participantes para o mercado de trabalho e para novas oportunidades profissionaisFoto: Divulgação/Sejuv

Publicado 09/10/2026 15:35

A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda promoveu nesta semana a formatura dos jovens participantes do Trilha Criativa, projeto voltado à capacitação e ao desenvolvimento de habilidades nas áreas de comunicação, marketing, criatividade e empreendedorismo. A cerimônia reuniu cerca de 30 jovens, no campus da Estácio, no Aterrado, onde acontecem as aulas, integrando as turmas dos períodos da manhã e da tarde, e marcou o encerramento de mais uma etapa de formação, com duração de dois meses.

Desenvolvido pela Secretaria Municipal da Juventude em parceria com instituições de ensino e capacitação, entre elas Estácio e Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o projeto oferece aos jovens uma formação prática e conectada às demandas do mercado. Ao longo do ciclo, os participantes tiveram contato com conteúdos como marketing, ferramentas digitais, criação de materiais para redes sociais, fotografia, produção de vídeos, planejamento de conteúdo, projeto de vida, precificação de serviços e estratégias para atuação profissional.

Além das atividades em sala de aula, o Trilha Criativa também proporcionou experiências práticas fora do ambiente de ensino. Entre elas, esteve a visita técnica à agência de produção e marketing Peninha, onde os jovens conheceram a rotina de uma empresa do setor, participaram de atividades práticas de fotografia e tiveram contato com estúdios de podcast e fotografia, ampliando a compreensão sobre as diferentes possibilidades de atuação no mercado da comunicação.

Para o secretário municipal da Juventude, Munir Filho, a conclusão do projeto representa mais do que o encerramento de um curso, mas a abertura de novas possibilidades para os jovens.

“A parceria com a Estácio e o Sebrae é fundamental para ampliar as oportunidades de qualificação para a nossa juventude. O Trilha Criativa mostra, na prática, que quando unimos poder público, instituições de ensino e o setor produtivo, conseguimos oferecer aos jovens conhecimento, novas perspectivas e ferramentas para construir seus próprios caminhos. Essa formação é um investimento no presente e, principalmente, no futuro de Volta Redonda.”

A parceria com a Estácio também foi destacada pela instituição como uma importante ferramenta para fortalecer as ações de formação e preparação dos jovens para o mercado. “Como educadores, é um privilégio acompanhar projetos como o Trilha Criativa em parceria com a Secretaria da Juventude e ver cada jovem concluir essa etapa. Estamos contribuindo para transformar vidas, ampliar oportunidades e construir um legado para Volta Redonda”, afirmou o gestor da Estácio Volta Redonda, Pedro Bolpato.

A parceria também representa a união de esforços entre o poder público e instituições de ensino para ampliar o acesso dos jovens à educação, à qualificação profissional e a novas perspectivas de futuro. Com a conclusão de mais um ciclo, o Trilha Criativa reforça a importância de iniciativas que aproximam os jovens do mercado de trabalho e estimulam o empreendedorismo, a criatividade e o protagonismo juvenil, contribuindo para a construção de novas oportunidades em Volta Redonda.