Projeto preparou participantes para o mercado de trabalho e para novas oportunidades profissionaisFoto: Divulgação/Sejuv
Formatura do Trilha Criativa celebra formação de jovens em comunicação, marketing e empreendedorismo em Volta Redonda
Projeto da Secretaria da Juventude, em parceria com Estácio e Sebrae, preparou participantes para o mercado de trabalho e para novas oportunidades profissionais
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Obras do Hospital Veterinário Regional são retomadas em Volta Redonda
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Hospital Munir Rafful, em Volta Redonda, ganha nova ala de pediatria
Os 15 novos leitos ficam em local exclusivo para atendimento de crianças e adolescentes, dentro da unidade, no Retiro
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Volta Redonda elege nova Diretoria-Executiva para os próximos 2 anos
Reunião para escolha das representantes aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos
Adolescente é apreendido suspeito de tentar matar jovem com soco-inglês com lâmina em Volta Redonda
Vítima, de 21 anos, levou cerca de dez golpes; Polícia Civil aponta que crime teve como motivação discussão envolvendo ex-companheira do suspeito
Volta Redonda promove palestra de conscientização sobre dislexia para profissionais da rede municipal de educação
Encontro orientou educadores dos anos iniciais sobre a importância da identificação precoce dos sinais de dificuldade de aprendizagem
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