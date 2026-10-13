Investimentos da prefeitura em segurança, saúde, assistência social, educação e infraestrutura merecem destaque - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Investimentos da prefeitura em segurança, saúde, assistência social, educação e infraestrutura merecem destaqueFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 13/10/2026 17:08

A região do bairro Roma, em Volta Redonda , se consolidou como uma das principais frentes de expansão urbana e econômica da cidade. Como área de crescimento, com novas construções e aumento da população, a prefeitura municipal tem investido em segurança, saúde, assistência social e infraestrutura no local, que também conta com três unidades da rede municipal de ensino.

“A região do Roma tem se consolidado como uma importante área de crescimento e desenvolvimento de Volta Redonda. Esse avanço é resultado de um trabalho contínuo da prefeitura, com investimentos próprios e com parceria do Governo do Estado, que buscam melhorar a qualidade de vida da população e preparar a região para o futuro. Estamos trabalhando em diversas frentes, com objetivo de garantir que o crescimento da região venha acompanhado de mais serviços públicos, melhores condições de mobilidade e mais segurança para as famílias”, disse o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.

A Escola Municipal Dom Waldir Calheiros de Novaes e o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Iracema Leite Nader, localizados no Roma I, passam por reforma para atender alunos e profissionais com mais conforto e segurança. E a região ainda conta com a Escola Municipal Nilton Penna Botelho, no Roma II.

Na área de segurança pública, a região do Roma recebeu a 3ª Companhia do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, implantada em agosto passado, localizada à margem da Rodovia Presidente Dutra, que tem atuação regional, atendendo os 20 municípios sob responsabilidade do 5º Comando de Policiamento de Área (5º CPA). Pela localização estratégica, que facilita o deslocamento das equipes para diferentes municípios da região, o bairro também foi escolhido para receber a base do Grupamento Aeromóvel da PM.

A 3ª Companhia do BAC conta com 68 policiais e 15 cães. Entre suas atribuições estão a detecção de drogas, armas e explosivos; captura de foragidos; busca e resgate de pessoas desaparecidas; localização de vítimas soterradas e restos mortais; além do apoio a operações táticas e ao policiamento em grandes eventos.

Unidades da Atenção Primária à Saúde revitalizadas

No início de 2026, a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Roma I, que atende aproximadamente quatro mil habitantes, recebeu melhorias estruturais que garantem mais conforto, qualidade e eficiência no atendimento à população. A unidade ainda conta com serviço odontológico, com equipe de saúde bucal para atender à população.

Os moradores do Roma II, que receberam a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) totalmente reformada em julho de 2025, neste ano também passaram a contar com consultório odontológico e equipe de saúde bucal. A unidade da Atenção Primária à Saúde é referência para 3,6 mil habitantes da região do Roma.

Entre os serviços ofertados pelas unidades estão ações de promoção da saúde, com orientações individuais e coletivas sobre alimentação saudável, prática de atividade física, saúde mental e prevenção ao uso de álcool e outras drogas. Na área preventiva, a unidade oferece serviços essenciais como vacinação, acompanhamento do crescimento infantil, pré-natal, planejamento reprodutivo e exames de rastreamento.

É importante lembrar que, mais uma vez pela posição estratégica, a região do Roma também abriga o Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann.

Região vai receber o Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa

A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, com apoio do Governo do Estado, está construindo o futuro Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa (Ciapi) Dona Munira Arbex Francisco. Nomeado em homenagem à mãe do prefeito Neto e do deputado estadual Munir Neto, o novo centro oferecerá atendimento integral a idosos e suporte às famílias, adotando um modelo inovador inspirado no Centro-Dia de Atendimento à Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares, localizado no Jardim Paraíba, que é referência na América Latina.

O Ciapi terá sete pavimentos, com capacidade para atender 140 idosos, e reunirá três serviços centrais: uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (Ilpi); três Casas Lares; e um Centro-Dia.

Investimentos em Infraestrutura beneficiam moradores do bairro e de toda cidade

Ainda em 2026, a Estrada Francisco Vilela Arantes (Roma-Getulândia), importante ligação entre o bairro Roma, em Volta Redonda, e o distrito de Getulândia, em Rio Claro, foi totalmente revitalizada. Ao todo, foram recuperados 6,7 quilômetros de estrada, com novo asfaltamento, sinalização e implantação completa de iluminação pública em toda a extensão.

A obra contou com investimento de cerca de R$ 7 milhões, oriundos do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado das Cidades (Secid), integrando o programa estadual de repavimentação. A estrada é considerada estratégica para a mobilidade da região, principalmente para motoristas que seguem em direção à Costa Verde, já que o trajeto reduz em até 19 quilômetros a viagem.

Os moradores também contaram com investimento em reformas de áreas de esporte e lazer. Na região do bairro Roma, a Secretaria Municipal de Obras (SMO) revitalizou as praças Vantuil Rodrigues, localizada na Rua das Marrecas, e Adão Jorge Moreira, situada no Loteamento São Francisco.

Ambas as áreas de lazer passaram por melhorias gerais. Na Praça Vantuil Rodrigues foram realizadas recuperação e pintura de brinquedos, bancos, mesas, alambrados e equipamentos de ginástica. Na Praça Adão Jorge Moreira, os serviços foram os mesmos realizados na Praça Vantuil Rodrigues, com melhorias em diversos equipamentos e estruturas.

“E os investimentos continuarão na região do Roma, assim como em diversos outros pontos da cidade. Volta Redonda está crescendo e vamos seguir trabalhando para melhorar a cada dia a qualidade de vida da nossa população”, afirmou o prefeito Neto.