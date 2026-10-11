Volta Redonda: opções de lazer ao ar livre e gratuitas até o feriado de segunda-feira - Divulgação/Ascom

Volta Redonda: opções de lazer ao ar livre e gratuitas até o feriado de segunda-feiraDivulgação/Ascom

Publicado 11/10/2026 10:05

Prefeitura de Volta Redonda divulgou a programação de serviços e atividades que estarão disponíveis durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro, data também marcada pelo Dia das Crianças. Entre os destaques estão eventos culturais, opções de lazer ao ar livre e atividades voltadas ao público infantil.

Uma das principais atrações será a abertura excepcional do Parque Zoológico Municipal (Zoo-VR) durante todos os dias do feriado. Além do funcionamento normal no sábado e domingo, o espaço também receberá visitantes na segunda-feira (12), quando haverá distribuição gratuita de pipoca e picolés em comemoração ao Dia das Crianças.

Localizado na Vila Santa Cecília, em área cercada pela Mata Atlântica e próxima à Floresta da Cicuta, o zoológico oferece acesso gratuito e conta com diversas opções de entretenimento. O local dispõe de área para piqueniques, playground inclusivo, espaços de convivência e o popular recinto de imersão, onde o público pode observar de perto diferentes espécies de aves e répteis. Os pedalinhos também estarão disponíveis para os visitantes.

No sábado, a Vila Santa Cecília será palco de mais uma edição da Rua de Compras. O evento reunirá promoções do comércio local, apresentações culturais, praça de alimentação, feira de artesanato, exposição de carros antigos e motocicletas, além de atividades esportivas e recreativas para crianças e adultos.

Paralelamente, acontece a Feira da Roça Saberes e Sabores, que valoriza a agricultura familiar e a produção artesanal da região. A programação inclui comercialização de alimentos, artesanato, distribuição de mudas de árvores frutíferas e nativas, além de atividades culturais.

Outra alternativa para quem deseja aproveitar o feriadão é o Pipódromo Cidclei Damasceno Gonzaga, na Rodovia dos Metalúrgicos. O espaço, destinado exclusivamente à prática de empinar pipas, funcionará diariamente das 7h às 18h, oferecendo segurança e estrutura adequada para os praticantes.

Na área da saúde, os hospitais municipais e o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro Conforto manterão o atendimento normal durante todo o período. Já a Unidade Básica de Saúde da Família do bairro Santa Cruz será a única da rede básica a permanecer aberta nos três dias do feriado.

A prefeitura também informou que os serviços de coleta de lixo funcionarão normalmente em todos os bairros da cidade. Os ônibus do programa Tarifa Zero retomam as operações apenas na terça-feira, após o encerramento do feriado prolongado.