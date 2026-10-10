Volta Redonda: Rodovia dos Metalúrgicos, próximo ao Shopping Park Sul, recebeu 90 mil lâmpadas de LED - Divulgação/Ascom

Volta Redonda: Rodovia dos Metalúrgicos, próximo ao Shopping Park Sul, recebeu 90 mil lâmpadas de LEDDivulgação/Ascom

Publicado 10/10/2026 19:57

O clima de Natal já começa a transformar a paisagem de Volta Redonda . A Prefeitura deu início à instalação da iluminação temática em diversos espaços públicos do município, marcando os preparativos para as comemorações de fim de ano e levando o tradicional cenário natalino para diferentes regiões da cidade.

Os trabalhos são coordenados pelo Departamento de Energia e Iluminação Pública (Deip), responsável pela montagem da decoração luminosa que deverá contemplar diversos pontos ao longo das próximas semanas.

Um dos primeiros locais a receber a estrutura foi a Rodovia dos Metalúrgicos, na altura do bairro São Geraldo, nas proximidades do Shopping Park Sul. Na via, foram instaladas cerca de 90 mil lâmpadas de LED que já passaram por testes de funcionamento e começaram a compor o visual natalino da região.

Além da rodovia, a Praça Sávio Gama, localizada no bairro Aterrado, também começou a receber os elementos decorativos que farão parte da programação visual preparada para o período. A expectativa é de que novos espaços públicos sejam contemplados gradativamente até a chegada das festividades de dezembro.

Segundo a administração municipal, a iniciativa busca valorizar áreas de convivência, estimular o espírito natalino e proporcionar um ambiente mais acolhedor para moradores e visitantes.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que o projeto deste ano foi planejado para ampliar a decoração luminosa da cidade e fortalecer o sentimento de celebração entre as famílias.

“Estamos preparando uma iluminação especial para que Volta Redonda viva ainda mais o espírito do Natal. Neste ano, o Natal vai ser ainda mais iluminado, levando beleza, alegria e o sentimento de união para a nossa população”, afirmou o prefeito.

Com a instalação das luzes e demais elementos decorativos, a cidade inicia a contagem regressiva para as celebrações natalinas, que tradicionalmente atraem moradores para espaços públicos decorados e contribuem para movimentar o comércio e as atividades de lazer durante o fim de ano.