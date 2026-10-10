Volta Redonda: Rodovia dos Metalúrgicos, próximo ao Shopping Park Sul, recebeu 90 mil lâmpadas de LEDDivulgação/Ascom
Volta Redonda inicia decoração natalina com iluminação especial na cidade
Um dos primeiros locais a receber a estrutura foi a Rodovia dos Metalúrgicos, na altura do bairro São Geraldo
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Prefeitura de Volta Redonda entrega nova sede do CER III, do Follow-Up e o Polo de Ostomizados
Serviços passam a funcionar, a partir desta sexta-feira (9), na Arena Esportiva Seu Nula, no Voldac, que virou polo de cuidado da pessoa com deficiência
Formatura do Trilha Criativa celebra formação de jovens em comunicação, marketing e empreendedorismo em Volta Redonda
Projeto da Secretaria da Juventude, em parceria com Estácio e Sebrae, preparou participantes para o mercado de trabalho e para novas oportunidades profissionais
Obras do Hospital Veterinário Regional são retomadas em Volta Redonda
Unidade de saúde veterinária pública está sendo construída no bairro Rústico e beneficiará tutores da região Sul Fluminense nos cuidados com seus animais de estimação
Hospital Munir Rafful, em Volta Redonda, ganha nova ala de pediatria
Os 15 novos leitos ficam em local exclusivo para atendimento de crianças e adolescentes, dentro da unidade, no Retiro
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Volta Redonda elege nova Diretoria-Executiva para os próximos 2 anos
Reunião para escolha das representantes aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos
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