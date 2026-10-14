Evento será realizado na Praça George Jacob Abdue até 2 de novembro - Foto: Divulgação

Evento será realizado na Praça George Jacob Abdue até 2 de novembroFoto: Divulgação

Publicado 14/10/2026 16:04

Paty do Alferes receberá, entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, a 21ª Exposição de Orquídeas e Bromélias. Tradicional no calendário de eventos da região, o festival será realizado na Praça George Jacob Abdue e reunirá exposição de flores e plantas, opções gastronômicas, artesanato local, atividades para crianças e apresentações musicais ao longo dos quatro dias.

A programação é voltada tanto aos moradores quanto aos turistas que visitarem o município durante o período. Além de conhecer diferentes espécies de orquídeas e bromélias, o público poderá encontrar produtos e acessórios destinados à jardinagem, com opções para quem deseja cultivar plantas ou utilizar as flores na decoração de ambientes.

A exposição também contará com uma praça de alimentação, que reunirá alternativas gastronômicas e cervejarias. O espaço reservado ao artesanato local permitirá que os visitantes conheçam produtos confeccionados por artesãos, enquanto a área kids será destinada às crianças, oferecendo um ambiente preparado para as atividades infantis.

A proposta é reunir diferentes atrações em um mesmo espaço, combinando o contato com a natureza, a valorização da produção local e o entretenimento. Com uma programação distribuída ao longo de quatro dias, o evento busca atrair públicos de diferentes idades e proporcionar opções de lazer para quem estiver em Paty do Alferes.

Música durante os quatro dias

As apresentações musicais também integram a programação da 21ª Exposição de Orquídeas e Bromélias. Os shows começam na quinta-feira, dia 30 de outubro, com o músico André Medeiros, responsável por abrir o palco às 21h.

Na sexta-feira, dia 31, será a vez da banda Cover Beatles Forever subir ao palco, também às 21h. O grupo apresentará sucessos dos Beatles, quarteto britânico que marcou a história da música.

No sábado, 1º de novembro, o público poderá acompanhar a apresentação de Marcos Gruender, que levará ao evento seu cover de Elton John. O show está marcado para as 21h.

O encerramento da programação musical será no domingo, dia 2 de novembro. A partir das 17h, o grupo Chegaê se apresenta e fecha a edição deste ano com uma atração voltada à animação do público.

Com artistas e repertórios variados, a programação musical complementa as atividades da exposição e amplia as opções de entretenimento para os visitantes durante o festival.

Valorização da produção de flores

Para o secretário de Turismo de Paty do Alferes, Pedro Medeiros, a exposição representa uma oportunidade para moradores e turistas conhecerem melhor a produção agrícola do município, incluindo o cultivo de flores.

“Nossa força agrícola, hoje, também passa pela produção de flores. São diversos produtores que, com todo cuidado, técnica e dedicação, cultivam espécies variadas que encantam todos os públicos e que estarão no festival. Por isso, não deixe de visitar a 21ª Exposição de Orquídeas e Bromélias e se maravilhar ao vivo com a beleza de cada flor”, convidou.

A presença de espécies cultivadas localmente é um dos destaques do evento, que aproxima os visitantes do trabalho desenvolvido pelos produtores da cidade. A exposição também oferece a oportunidade de conhecer diferentes variedades de plantas e encontrar itens relacionados ao cultivo e à jardinagem.

A 21ª Exposição de Orquídeas e Bromélias será realizada de 30 de outubro a 2 de novembro, na Praça George Jacob Abdue, em Paty do Alferes, com exposição de flores, gastronomia, artesanato, espaço infantil e atrações musicais diárias.