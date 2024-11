Além da exposição de orquídeas, bromélias e suculentas, evento contou com shows de artistas locais todas as noites - Divulgação

Publicado 25/11/2024 14:43

A Exposição de Orquídeas & Bromélias 2024 chegou ao fim no último domingo (17) e os expositores já estão empolgados para a próxima oportunidade em que poderão encantar moradores e turistas com sua impressionante produção.



A secretária municipal de Turismo, Juliana Massi, analisa a 19ª edição da festa, ressaltando sua importância para a economia do município: “Como um dos principais eventos do nosso calendário, o Orquídeas & Bromélias aquece os setores de turismo e de comércio. Em virtude das chuvas nos dois primeiros dias, a movimentação nos stands não foi tão intensa, mas por outro lado, o feriado em torno da Cúpula do G20, no Rio, trouxe ainda mais turistas para Paty, muitos dos quais prestigiaram nossa bela exposição no domingo.”



Daniel Freitas, idealizador da Fábrica de Orquídeas e um dos expositores, falou sobre sua experiência no evento. “A Exposição de Orquídeas & Bromélias é um evento que nós, produtores, aguardamos ansiosos, pois o retorno é sempre satisfatório. Isso porque muitos visitantes e turistas vêm para conhecer e curtir o que Paty tem a oferecer. Apesar do tímido público nos primeiros dias, a visitação foi compensada no último, com o clima a nosso favor”, avaliou o produtor.



Entre os produtores, como Daniel, existe a expectativa de que eventos similares ao Orquídeas & Bromélias sejam realizados mais de uma vez ao ano, o que, segundo ele, “possibilitaria explorar produtos de estações diferentes e oferecer mais variedades para o público, valorizando ainda mais esse tipo de produção”.



Além da exposição de orquídeas, bromélias e suculentas, os visitantes também puderam curtir

shows de artistas locais todas as noites. O evento é conhecido pela atmosfera familiar, com atrações para toda a família se divertir com tranquilidade.