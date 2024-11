Anúncio foi feito durante homenagem na Câmara - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 07/11/2024 12:37

Ontem (6), o prefeito eleito de Paty do Alferes, Dr. Julinho Juju, fez um dos primeiros anúncios sobre as pastas do seu governo que começa em 1° de janeiro de 2025.

Em sua reta final como vereador, Julinho concedeu uma Moção de Aplausos ao humorista Pedro Manso, que nasceu na cidade. Durante a homenagem, realizada na Câmara Municipal, o futuro prefeito anunciou que Manso será secretário de Turismo e elogiou a trajetória do humorista e sua contribuição com Paty. Durante a sessão e em suas redes sociais, Manso agradeceu o reconhecimento e se disse honrado com o convite.

Manso nasceu em 1972 e começou a carreira na cidade cidade vizinha, Miguel Pereira, onde logo conquistou seu próprio programa de rádio. Ficou nacionalmente conhecido em 2003, quando participou do Se Vira nos 30, quadro do "Domngão do Faustão". Na política, se candidatou a deputadp estadual, em 2010, e federal, em 2022, mas não conseguiu se eleger.