Etapa estadual acontece em novembroDivulgação

A educação de Paty se destacou mais uma vez na região no último dia 18, quando alunos da Escola Municipal José Eulálio de Andrade, com contribuição de estudantes do Colégio Estadual Ribeiro de Avellar, foram os campeões da IX Feira Intermunicipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Vale do Café (FIMUCTI), realizada em Engenheiro Paulo de Frontin.

A FIMUCTI é um dos eventos que acontecem durante a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, por sua vez, realizada durante a XIV Semana Acadêmica do IFRJ/CEPF. A conquista rendeu aos estudantes a classificação para a XVIII Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (FECTI), que acontecerá em novembro.

O projeto vencedor teve como tema “O Uso da Agricultura Orgânica no Espaço Escolar: Horta da Eulálio”, em que os alunos desenvolveram uma “bomba de nutrientes” para o solo composta por palha seca, torta de mamona e esterco de boi, propiciando o plantio de hortaliças que viriam a ser utilizadas na complementação da merenda escolar.

Participaram do projeto os alunos Kauan Cunha, Guilherme Carvalho, Pedro Paulo Manso, Lara Macedo, Matheus Oliveira, Raphael Salvado, Alisson Ávila, Mateus Silva, Thayla Salvado e Ludmylla Almeida (representantes da E.M. José Eulálio de Andrade) e os alunos do curso técnico em Agropecuária do Colégio Estadual Ribeiro de Avellar: Álvaro de Paula, Maria Fernanda Leal, Kauê Severo, Pedro Lucas Manso e João Pedro Delphim. O trabalho teve orientação da professora Fernanda Ribeiro.

A diretora geral da E.M. José Eulálio, Luciene Teixeira Ferreira, fala sobre a dedicação dos alunos envolvidos no projeto e o papel da escola nesta atividade. “Eles se empenharam fora do horário escolar, e em período de férias vinham molhar as plantas. Nesse projeto único, a escola os ajuda a desenvolver a responsabilidade e o senso de coletividade, fortalecendo os laços e a empatia, num espaço totalmente diferenciado da sala de aula”, analisa.

Além disso, a diretora destaca que o aprendizado adquirido pelas experiências pessoais de alguns alunos em outros espaços, como as lavouras de suas famílias, também contribuiu para o sucesso do projeto desenvolvido na escola.

Mais reconhecimento para a E.M. José Eulálio de Andrade na Feira

Subproduto do projeto da agricultura orgânica, “As Filhas da Eulálio” faz o cultivo de plantas suculentas no espaço escolar. Foi nesta função que a aluna Thayla Coelho fez a descoberta de um fungo em uma dessas plantas, o que garantiu à estudante a menção honrosa na Feira como a “Menina da Ciência”.

O reconhecimento não para por aí: a E.M. José Eulálio de Andrade, por meio da turma do 5º ano, recebeu mais uma menção honrosa por ser a única escola pública de Ensino Fundamental I que levou um projeto para a FIMUCTI.