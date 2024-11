Evento tem apoio da prefeitura de Paty - Divulgação

Publicado 05/11/2024 12:45 | Atualizado 05/11/2024 12:50

Neste sábado (9), o Parque Fazenda Monte Alegre será palco de um evento inédito e muito especial. Idealizado e produzido pela empreendedora e agente cultural Regina Gonçalves, o Festival Música no Lago surgiu do desejo de levar bem-estar às pessoas por meio da cultura, da história e do contato com a natureza.

O intuito do projeto é prestar uma homenagem a Paty a partir de recortes da sua história, que serão contados através da música. A “viagem musical” começa por Joaquim Osório Duque Estrada (patiense, autor da letra do Hino Nacional), passando pelos povos indígenas, os povos escravizados, a corte portuguesa, a música popular brasileira e finalizando com um samba que fala sobre Paty. Para isso, Regina conta com o talento do casal de músicos André e Lígila Furtado, e seus parceiros Aloísio Medeiros e Mestre Suca. A programação tem início às 10h30 e não é necessário inscrição prévia.

Apoiado pela Prefeitura Municipal, o projeto foi um dos contemplados pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) em Paty, por meio da qual estados e municípios podem implementar, regularmente, ações públicas em editais e chamamentos abertos para os trabalhadores do setor cultural, assim como executar os recursos nas políticas culturais de maneira direta.

Convidados especiais

Os idosos que participam das atividades do Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI) são presença garantida no evento, que promete uma manhã inesquecível a todos os espectadores. “Depois do show as pessoas poderão usufruir daquele jardim maravilhoso da Fazenda, o que, por si só, já vale a pena a visita”, afirma Regina.