Evento já está em sua 19ª edição - Divulgação

Evento já está em sua 19ª ediçãoDivulgação

Publicado 08/11/2024 17:12

A Exposição de Orquídeas & Bromélias 2024 está chegando para encantar os apaixonados pela beleza das flores. Realizada no coração da cidade, a Praça da Estação, o evento – já em 19ª edição – é um dos mais tradicionais do calendário de Paty.



Durante três dias, a partir das 9h, os visitantes terão a oportunidade de mergulhar no mundo encantador das orquídeas, bromélias e também das suculentas, além de encontrar insumos e acessórios de jardinagem. Com diversos expositores, o evento oferece uma variedade impressionante de flores, atendendo a todos os gostos e necessidades.



Além da exposição principal, o público poderá conferir o belo artesanato local e curtir shows com artistas locais à noite. Entre as atrações estão o cantor Raffael Avlis, as bandas Terramar, Medley e Acústico A3 e o cantor Maldonado.



A secretária municipal de Turismo, Juliana Massi, enfatizou a importância do evento para a cidade: "A Exposição Orquídeas & Bromélias é uma das principais atrações do nosso calendário, movimentando o setor de turismo e, assim, aquecendo a economia de Paty. Toda a nossa rede de hospedagens e comércio estão prontos para receber os turistas que desejam curtir a nossa apaixonante festa das flores.”



Programação musical da Exposição Orquídeas & Bromélias 2024:

Sexta-feira – 15/11

• 20h: Raffael Avlis

• 22h30: Terramar



Sábado – 16/11

• 20h: Banda Medley

• 22h30: Banda Acústico A3



Domingo – 17/11

• 19h - Maldonado