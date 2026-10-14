O projeto foi apresentado no gabinete do prefeito Neto - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

O projeto foi apresentado no gabinete do prefeito NetoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 14/10/2026 17:58

O prefeito de Volta Redonda , Antonio Francisco Neto, e a coordenadora do Núcleo de Prevenção e Atenção Oncológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a médica-oncologista Luciana Francisco Netto, apresentaram para secretários de Saúde do Médio Paraíba o programa de rastreio organizado do câncer realizado no município. O evento aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 14, no Palácio 17 de Julho, sede da prefeitura.

Participaram do encontro os secretários de Saúde de Volta Redonda, Márcia Cury; de Piraí, Maria da Conceição de Souza Rocha; de Resende, Adriano Palmas; de Pinheiral, Everton da Silva Alvin; de Barra do Piraí, Cristiano Almeida; e de Rio das Flores, Renata Santana de Almeida; os subsecretários de Saúde de Quatis, Janice Nunes; e de Valença, Leonardo Magalhães; e ainda a coordenadora da Atenção Básica da Secretaria de Saúde de Porto Real, Fernanda Gama. Também estavam na reunião o secretário-executivo do Cismepa (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba) e consultor do Ministério da Saúde, Rodrigo Lages Dias; e a chefe de Gabinete da direção Geral do Hospital São João Batista (HSJB), Mônica de Oliveira Marques.

O convite foi feito pelo prefeito Neto e reforçado pela presidente do Cosems-RJ (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro), Maria da Conceição de Souza Rocha, secretária de Saúde de Piraí e ex-secretária de Saúde de Volta Redonda, que parabenizou a coordenadora Luciana Netto pela iniciativa, lançada durante sua gestão à frente da Saúde de Volta Redonda. “O programa vai ao encontro do que o mundo quer. Aumentar a chance de cura do câncer, além de diminuir o custo do tratamento com o diagnóstico precoce e agilidade no processo de cuidado”.

O prefeito Neto agradeceu a presença de todos e afirmou que o objetivo da reunião foi mostrar os números positivos alcançados pelo programa em Volta Redonda e provocar a implantação por outras prefeituras da região. “Nós queremos salvar mais vidas.”

“Os programas do Núcleo de Prevenção e Atenção Oncológica de Volta Redonda, voltados para a prevenção, diagnóstico precoce e cuidado com o câncer são reconhecidos no estado, no país e até internacionalmente. O que queremos é passar a experiência do município e incentivar para que alcancem todo o Médio Paraíba. Hoje, temos 60% dos pacientes diagnosticados com câncer com quase 100% de chance de cura e essa porcentagem pode aumentar. Se todos os municípios da região implantarem programas como esse, vamos conseguir salvar muito mais vidas”, falou Neto.

O Núcleo de Prevenção e Atenção Oncológica foi instituído pela Lei Municipal nº 6.805/2026, entrando oficialmente para o organograma da SMS de Volta Redonda, e integra programas já existentes no município. Os destaques são a Linha de Atenção Oncológica (LAO), implantada em 2022 para garantir um fluxo contínuo, ágil e organizado do paciente, desde a Atenção Primária à Saúde até o atendimento especializado, atuando principalmente no diagnóstico de câncer de mama, ginecológicos e do trato gastrointestinal.

Também estão entre os programas do núcleo de prevenção e cuidado da doença o Prevenir, de rastreamento organizado do câncer do colo do útero e de mama; e o Prevenir 50+, que inclui o rastreamento de doenças crônicas não transmissíveis e cânceres do trato gastrointestinal e de pulmão. Além do o grupo Acolher, em parceria com o Espaço de Cuidado em Saúde, que recebe mulheres que aguardam o resultado de exames anatomopatológicos decorrentes de biópsias, com possível diagnóstico de câncer.

Mais de 3 mil pacientes atendidos pela LAO

Os números da LAO confirmam que o diagnóstico precoce e o breve início do tratamento aumentam a chance de cura. Desde a implantação, a Linha de Atenção Oncológica já atendeu mais de 3 mil pacientes. Pelos exames, foram identificadas 326 lesões pré-malignas que, quando tratadas, não viram câncer; e 398 lesões malignas, sendo 60% em estágio 1 e 2 – quando a doença ainda está localizada – apresentando quase 100% de chance de cura. Outros 300 seguem em monitoramento.

“Esperamos que os resultados positivos do programa em Volta Redonda animem os municípios vizinhos a implantarem iniciativas similares para atender a população. Estamos dispostos a compartilhar a nossa experiência”, reforçou a médica-oncologista Luciana Netto, que durante a apresentação mostrou o passo a passo para que a implantação da Linha de Atenção Oncológica seja adaptada à realidade de cada município.

Depois da apresentação, o representante de Pinheiral, Everton da Silva Alvin, contou que já iniciou a implantação de programa similar no município dele e já conta com a ajuda da Luciana; e o secretário de Saúde de Barra do Piraí, Cristiano Almeida, disse que vai estudar a implantação do programa. “Gostaria que a equipe da LAO de Volta Redonda fosse até Barra do Piraí para passar a experiência para toda a secretaria”, convidou. Rodrigo Lages também elogiou os programas do Núcleo de Prevenção e Atenção Oncológica e se comprometeu a reforçar a apresentação da iniciativa de Volta Redonda nas esferas estaduais e nacionais.

Intercâmbio com Instituto Angolano de Controle do Câncer

O intercâmbio entre a equipe do Núcleo de Prevenção e Atenção Oncológica de Volta Redonda e o Instituto Angolano de Controle do Câncer (IACC) iniciou em outubro de 2025, quando Luciana Netto esteve em Luanda. Ela mostrou os números positivos alcançados pelo Prevenir em Volta Redonda, que o tornaram referência para implantação de trabalho similar em Angola.

Em janeiro de 2026, uma comitiva do Instituto Angolano de Controle do Câncer esteve no município para conhecer o trabalho de perto. E em setembro passado, o presidente do instituto, o médico e especialista na área de oncologia, Fernando Miguel, e a diretora-administrativa da unidade, Edna Viegas, retornaram a Volta Redonda para firmar acordo de cooperação para treinar no município os profissionais da saúde do país africano que irão atuar no programa.

Reconhecimento no estado e no país

A Linha de Atenção Oncológica (LAO) conquistou a edição 2025 do Prêmio Francisco Dornelles de Inovação Municipal – promovido pela Fundação Francisco Dornelles e o Centro de Liderança Pública (CLP), em dezembro. A cidade foi premiada no Eixo Saúde com o projeto “Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda: otimizando o diagnóstico do câncer”.

Em abril de 2025, a LAO conquistou a 2ª colocação na 5ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde / Cosems-RJ (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio) / IdeiaSUS-Fiocruz.

E em junho do mesmo ano, a LAO de Volta Redonda foi premiada na categoria geral da 20ª Mostra Brasil, Aqui Tem SUS, realizada durante o 38º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) em Belo Horizonte (MG).