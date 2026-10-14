A atividade reuniu 49 mulheres em uma programação dedicada ao autocuidado e à prevenção - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

A atividade reuniu 49 mulheres em uma programação dedicada ao autocuidado e à prevençãoFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 14/10/2026 16:19

As unidades básicas de Saúde da Família (UBSFs) Verde Vale e Santa Cruz, da rede municipal de Volta Redonda , promoveram, nessa terça-feira (13), ações voltadas à promoção da saúde da mulher, com atividades de orientação, prevenção de doenças e incentivo ao diagnóstico precoce. As iniciativas integram a programação do Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do cuidado com a saúde feminina.

Na UBSF Verde Vale, a atividade reuniu 49 mulheres em uma programação dedicada ao autocuidado e à prevenção, com destaque para os cânceres de mama e do colo do útero. A iniciativa contou com palestra informativa com a equipe da Linha de Atenção Oncológica (LAO), sorteio de brindes, café especial e bazar solidário.

Durante a ação, também foram realizados testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), aferição da pressão arterial e busca ativa de mulheres com exames preventivos em atraso ou que necessitavam de solicitação de mamografia. Entre as 49 participantes, a equipe identificou nove mulheres com o exame preventivo em atraso e 14 necessidades de solicitação de mamografia.

Andreza Souza Dias, usuária da UBSF Verde Vale, participou da ação do Outubro Rosa e relatou que foi alertada pelos profissionais sobre o atraso na realização do exame preventivo, conseguindo regularizar a situação.

“Eu consulto aqui desde quando nasci. Aqui nós somos muito bem assistidos. Desde a recepção até as médicas, todos estão sempre atentos às nossas necessidades. Eu estava com o exame preventivo atrasado, a equipe me alertou e logo conseguimos regularizar. Eu e meu pai também fizemos tratamento de tuberculose e fomos super bem acolhidos. Só tenho que agradecer.”

Atendimento também na UBSF Santa Cruz

Na UBSF Santa Cruz, a programação também foi marcada por uma mobilização voltada ao cuidado integral com a saúde da mulher. A unidade disponibilizou agenda aberta para consultas médicas e de enfermagem, orientação, educação em saúde, acompanhamento da saúde sexual e reprodutiva, planejamento reprodutivo, realização de exames preventivos e atendimento de outras comorbidades.

Ao todo, foram realizadas 64 consultas médicas e 46 atendimentos de enfermagem. A equipe também realizou quatro coletas de exames citopatológicos, duas solicitações de mamografia e cinco testes rápidos para ISTs.

“Ações como essas são fundamentais para reforçar a importância do autocuidado e de lembrar às mulheres que a prevenção e o diagnóstico precoce fazem a diferença. Nosso objetivo é garantir orientação, acesso aos exames e acompanhamento humanizado, para que cada mulher se sinta acolhida e tenha suas necessidades de saúde atendidas”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.