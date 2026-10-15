Prefeito também anunciou a antecipação do salário do mês para o dia 28 (quarta-feira) - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Prefeito também anunciou a antecipação do salário do mês para o dia 28 (quarta-feira)Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 15/10/2026 16:18





Pela Lei Municipal nº 2.092/1985, o feriado pelo Dia do Funcionário Público Municipal, comemorado em 28 de outubro, deve ser transferido para a última segunda-feira do mesmo mês a cada ano. Em 2026, portanto, a data seria no próximo dia 26. Com a decisão anunciada pelo prefeito, o feriado passa para a sexta-feira, dia 30, formando um período de descanso emendado com o feriado de Finados.



O prefeito Neto explicou que a medida acompanha a decisão do Governo do Estado e de outros municípios, que também vão celebrar o Dia do Servidor na sexta-feira, dia 30, promovendo um feriadão emendado com o Dia de Finados.



Segundo ele, o ano de 2026 tem uma particularidade que reforçou a decisão. Haverá segundo turno da eleição majoritária para a Presidência da República no domingo (25), fato que poderia impedir o servidor de viajar ou de cumprir o dever cívico do voto. “Agora o funcionalismo pode aproveitar da melhor forma um bom período de descanso e com dinheiro na conta”, afirmou o prefeito.



De acordo com a Secretaria Municipal de Administração (SMA), o pagamento antecipado para o próximo dia 28 beneficiará aproximadamente 14 mil servidores. A estimativa da pasta é de que cerca de R$ 65 milhões sejam injetados na economia da cidade, o que deve movimentar o comércio e os serviços locais às vésperas do feriadão.



O secretário municipal de Administração, Cláudio Franco, destacou o anúncio como mais um compromisso cumprido pelo governo municipal. “Esse é mais um compromisso do governo municipal cumprido, reafirmando o respeito e a valorização de quem faz a cidade acontecer todos os dias. Nosso agradecimento a cada servidor que nos ajuda a construir a Volta Redonda em que vivemos”, afirmou. Os servidores da Prefeitura de Volta Redonda terão um feriado prolongado entre os dias 30 de outubro (sexta-feira), em comemoração ao Dia do Funcionário Público, e 2 de novembro (segunda-feira), Dia de Finados. O prefeito Antonio Francisco Neto comunicou a mudança na manhã desta quinta-feira (15), quando também anunciou a antecipação do pagamento do salário do mês para o dia 28, uma quarta-feira. Tradicionalmente, o pagamento é feito no último dia útil do mês trabalhado.Pela Lei Municipal nº 2.092/1985, o feriado pelo Dia do Funcionário Público Municipal, comemorado em 28 de outubro, deve ser transferido para a última segunda-feira do mesmo mês a cada ano. Em 2026, portanto, a data seria no próximo dia 26. Com a decisão anunciada pelo prefeito, o feriado passa para a sexta-feira, dia 30, formando um período de descanso emendado com o feriado de Finados.O prefeito Neto explicou que a medida acompanha a decisão do Governo do Estado e de outros municípios, que também vão celebrar o Dia do Servidor na sexta-feira, dia 30, promovendo um feriadão emendado com o Dia de Finados.Segundo ele, o ano de 2026 tem uma particularidade que reforçou a decisão. Haverá segundo turno da eleição majoritária para a Presidência da República no domingo (25), fato que poderia impedir o servidor de viajar ou de cumprir o dever cívico do voto. “Agora o funcionalismo pode aproveitar da melhor forma um bom período de descanso e com dinheiro na conta”, afirmou o prefeito.De acordo com a Secretaria Municipal de Administração (SMA), o pagamento antecipado para o próximo dia 28 beneficiará aproximadamente 14 mil servidores. A estimativa da pasta é de que cerca de R$ 65 milhões sejam injetados na economia da cidade, o que deve movimentar o comércio e os serviços locais às vésperas do feriadão.O secretário municipal de Administração, Cláudio Franco, destacou o anúncio como mais um compromisso cumprido pelo governo municipal. “Esse é mais um compromisso do governo municipal cumprido, reafirmando o respeito e a valorização de quem faz a cidade acontecer todos os dias. Nosso agradecimento a cada servidor que nos ajuda a construir a Volta Redonda em que vivemos”, afirmou.

Mudança de calendário



Com a mudança, o calendário dos servidores municipais em outubro e novembro fica organizado da seguinte forma: o pagamento dos salários será realizado na quarta-feira (28), o feriado do Dia do Funcionário Público ocorrerá na sexta-feira (30), e o período de descanso se estenderá até a segunda-feira (2), data em que se comemora o Dia de Finados.



Até o momento, a Prefeitura não detalhou como ficará o funcionamento de serviços essenciais, como saúde e segurança, durante o período do feriado prolongado. Em ocasiões semelhantes, esses serviços costumam manter escalas específicas de atendimento, mas as informações sobre a organização para este feriado ainda não foram divulgadas pela administração municipal.