Prefeito também anunciou a antecipação do salário do mês para o dia 28 (quarta-feira)Foto: Arquivo - Secom/PMVR
Pela Lei Municipal nº 2.092/1985, o feriado pelo Dia do Funcionário Público Municipal, comemorado em 28 de outubro, deve ser transferido para a última segunda-feira do mesmo mês a cada ano. Em 2026, portanto, a data seria no próximo dia 26. Com a decisão anunciada pelo prefeito, o feriado passa para a sexta-feira, dia 30, formando um período de descanso emendado com o feriado de Finados.
O prefeito Neto explicou que a medida acompanha a decisão do Governo do Estado e de outros municípios, que também vão celebrar o Dia do Servidor na sexta-feira, dia 30, promovendo um feriadão emendado com o Dia de Finados.
Segundo ele, o ano de 2026 tem uma particularidade que reforçou a decisão. Haverá segundo turno da eleição majoritária para a Presidência da República no domingo (25), fato que poderia impedir o servidor de viajar ou de cumprir o dever cívico do voto. “Agora o funcionalismo pode aproveitar da melhor forma um bom período de descanso e com dinheiro na conta”, afirmou o prefeito.
De acordo com a Secretaria Municipal de Administração (SMA), o pagamento antecipado para o próximo dia 28 beneficiará aproximadamente 14 mil servidores. A estimativa da pasta é de que cerca de R$ 65 milhões sejam injetados na economia da cidade, o que deve movimentar o comércio e os serviços locais às vésperas do feriadão.
O secretário municipal de Administração, Cláudio Franco, destacou o anúncio como mais um compromisso cumprido pelo governo municipal. “Esse é mais um compromisso do governo municipal cumprido, reafirmando o respeito e a valorização de quem faz a cidade acontecer todos os dias. Nosso agradecimento a cada servidor que nos ajuda a construir a Volta Redonda em que vivemos”, afirmou.
Com a mudança, o calendário dos servidores municipais em outubro e novembro fica organizado da seguinte forma: o pagamento dos salários será realizado na quarta-feira (28), o feriado do Dia do Funcionário Público ocorrerá na sexta-feira (30), e o período de descanso se estenderá até a segunda-feira (2), data em que se comemora o Dia de Finados.
Até o momento, a Prefeitura não detalhou como ficará o funcionamento de serviços essenciais, como saúde e segurança, durante o período do feriado prolongado. Em ocasiões semelhantes, esses serviços costumam manter escalas específicas de atendimento, mas as informações sobre a organização para este feriado ainda não foram divulgadas pela administração municipal.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.