Atividade foi em parceria com o Cras Retiro - Foto: Divulgação/Semop

Atividade foi em parceria com o Cras RetiroFoto: Divulgação/Semop

Publicado 15/10/2026 16:28

Uma ação especial promovida nesta quinta-feira (15) pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda , por meio da Coordenação da Patrulha de Proteção ao Idoso, reuniu dezenas de pessoas para abordar a saúde da mulher e a garantia de direitos na terceira idade. A atividade aconteceu na quadra da Praça Namen Elias Cury, no bairro Vila Mury, atendendo a uma solicitação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Retiro.

O evento combinou a campanha do Outubro Rosa - voltada à prevenção do câncer de mama e ao autocuidado feminino - com a conscientização sobre o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), cuja data é celebrada no início deste mês. A programação contou com palestras e dinâmicas participativas focadas no sentimento de empatia, no respeito e na quebra de tabus sobre a saúde em idades mais avançadas.

Direito à saúde e autocuidado na terceira idade

Durante a ação na praça, a equipe da Semop destacou o Artigo 15 do Estatuto da Pessoa Idosa, que assegura a atenção integral à saúde por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo acesso preferencial e gratuito a exames preventivos, consultas e tratamentos.

As participantes integraram a dinâmica “Direito de Cuidar de Si”, na qual debateram a importância de manter a realização de exames como a mamografia e o acompanhamento médico de rotina, desmistificando o pensamento incorreto de que idosas não precisam manter a prevenção contínua do câncer de mama. Através de rodas de conversa e troca de mensagens de incentivo mútuo, o encontro fortaleceu o conceito de que o autocuidado é uma demonstração de amor-próprio e um direito garantido por lei.

Patrulha de Proteção ao Idoso

A Patrulha de Proteção ao Idoso da Semop é formada por guardas municipais e um psicólogo, e atua de forma contínua em Volta Redonda com o objetivo de prevenir violências, garantir o cumprimento do Estatuto da Pessoa Idosa, além de orientar a população sobre os canais de apoio e acolhimento existentes no município.

Para denunciar casos de violação de direitos ou violência contra idosos, as pessoas podem ligar para o 197 (Nuai, na Polícia Civil – 93ª DP); 153 (Guarda Municipal) ou o Disque 100 (serviço nacional e ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania). Também é possível buscar ajuda diretamente no 190 (Polícia Militar) ou na 93ª DP, com a Patrulha do Idoso ou na Assistência Social Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).