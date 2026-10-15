Atividade foi em parceria com o Cras RetiroFoto: Divulgação/Semop
Ordem Pública promove ação pelo Outubro Rosa e conscientização sobre direitos dos idosos em Volta Redonda
Atividade realizada em parceria com o Cras Retiro uniu orientações, dinâmicas de empatia e foco na prevenção e saúde da mulher da terceira idade
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Atividade realizada em parceria com o Cras Retiro uniu orientações, dinâmicas de empatia e foco na prevenção e saúde da mulher da terceira idade
Prefeito Neto anuncia feriadão e antecipa pagamento de outubro dos servidores de Volta Redonda
Folga pelo Dia do Funcionário Público passará de 26/10 (segunda) para 30/10 (sexta), emendando com fim de semana e feriado de Finados (2/11). Salário do funcionalismo será antecipado para a quarta (28/10)
Vírgula Hub de Inovação VR completa 4 anos em outubro com mais de 16 mil atendimentos
Espaço criado pela prefeitura em parceria com instituições iniciou programação especial de atividades ao longo do mês
Volta Redonda apresenta programa de rastreio organizado do câncer para municípios do Médio Paraíba
Iniciativa do Núcleo de Prevenção e Atenção Oncológica, que promove o diagnóstico precoce e o breve início do tratamento da doença, aumentando a chance de cura, já inspirou ação similar em Angola
UBSFs Verde Vale e Santa Cruz promovem ações de cuidado com a saúde da mulher
Atividades reforçaram a importância do autocuidado, da prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero e do diagnóstico precoce
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, bate recorde no número de cirurgias realizadas de janeiro a setembro de 2026
Unidade da rede municipal de saúde ofertou mais de 5,1 mil procedimentos cirúrgicos nos oito primeiros meses do ano; somente em setembro, foram 601 cirurgias
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