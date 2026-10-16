Caso foi registrado na Delegacia de Volta RedondaFoto: Divulgação/Semop
Ação integrada apreende veículo clonado no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda
Carro foi rastreado por câmeras até a Vila Brasília; dona do original, em Cabo Frio, provou por vídeo que seu carro estava em casa
Guarda Municipal apreende moto com indícios de clonagem e remove outras três por irregularidades em Volta Redonda
Ações realizadas entre quinta e sexta-feira coibiram veículos barulhentos, condutores sem CNH e condutas associadas à prática de manobras perigosas
Atividade com crianças e adolescentes reuniu exposição de desenhos e pinturas, demonstrações de karatê e futsal
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Prefeitura de Volta Redonda promove aula técnica de confeitaria para incentivar geração de renda
Parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Casa do Empreendedor Délio Avellar proporcionou aperfeiçoamento profissional e novas possibilidades de empreendedorismo
Secretaria de Educação de Volta Redonda utiliza inteligência artificial para inovar no ensino e otimizar a gestão escolar
Tecnologia é aplicada no planejamento pedagógico, no desenvolvimento de atividades com os alunos e na organização administrativa das unidades da rede municipal
Operação ‘Animal Não é Produto’ apreende 173 animais em situação de maus-tratos em Volta Redonda
Fiscalização da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal identificou situações irregulares em duas lojas agropecuárias
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