Caso foi registrado na Delegacia de Volta Redonda - Foto: Divulgação/Semop

Caso foi registrado na Delegacia de Volta RedondaFoto: Divulgação/Semop

Publicado 16/10/2026 14:00

Uma ação integrada entre a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), o setor de Inteligência da corporação e a Polícia Militar (28º BPM) resultou na apreensão de um veículo clonado no final da tarde dessa quinta-feira (15), no bairro Vila Brasília. O automóvel original pertence a uma moradora de Cabo Frio, na Região dos Lagos, a mais de 200 quilômetros de distância de onde o carro clonado foi localizado.

A operação teve início após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitir um alerta sobre a circulação de um veículo suspeito de clonagem na região. A partir dessas informações, o setor de Inteligência da GMVR passou a acompanhar o carro por meio do sistema de monitoramento por câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), que rastreou o deslocamento do automóvel até chegar à Vila Brasília.

Com a localização indicada pelas câmeras, equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar foram até a Rua K, onde encontraram o veículo, um automóvel de cor branca, estacionado e trancado. Nenhum ocupante foi visto nas proximidades no momento da chegada dos agentes.

Durante a verificação detalhada no local, os agentes notaram inconsistências visuais no carro, como marcas de refração no vidro e divergências no padrão da placa em relação aos dados registrados no sistema de trânsito. Para esclarecer qualquer dúvida, os policiais e guardas estabeleceram contato com a proprietária cadastrada do veículo original.

Por meio de uma chamada por videoconferência, a mulher demonstrou que o automóvel de sua propriedade estava guardado na garagem de sua residência, em Cabo Frio. A comprovação em tempo real descartou qualquer possibilidade de o carro localizado em Volta Redonda ser o veículo legítimo e confirmou a suspeita de clonagem, prática em que criminosos reproduzem a identificação de um automóvel regular em outro, geralmente de origem ilícita, para circular sem levantar suspeitas.

Diante da confirmação do crime, o veículo foi removido do local e encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o registro de ocorrência e será realizada a perícia técnica. A análise pericial deve verificar a numeração original do carro, o que poderá indicar sua verdadeira procedência e se ele tem ligação com outros crimes, como roubo ou furto.

No momento da abordagem, nenhum suspeito foi encontrado no local, e não houve prisões. O veículo estava estacionado e trancado, o que indica que quem o utilizava pode ter deixado o endereço antes da chegada das equipes ou pretendia retornar posteriormente.

O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil, que deverá tentar identificar os responsáveis pela clonagem e esclarecer como o automóvel chegou até o bairro Vila Brasília. A ação foi apontada como exemplo da integração entre as forças de segurança do município, que combinou o alerta da PRF, o monitoramento por câmeras e o trabalho de campo das equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar.