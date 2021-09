Gabriela e o menor são conduzidos para a delegacia de Angra - Divulgação

Publicado 02/09/2021 18:35

Angra dos Reis- Policiais Civis da 166ª DP de Angra dos Reis efetuaram a prisão de dois integrantes do tráfico de drogas e a apreensão de um menor de idade nesta quinta-feira (02) durante ações nas comunidades do Perez, Glória 1, Glória 2, Sapinhatuba 3 e Banqueta.



De acordo com o delegado Vilson de Almeida, delegado titular de Angra dos Reis, uma investigação sigilosa sobre pessoas que estavam trabalhando com o intuito de dominar o tráfico de drogas na cidade levou a polícia a efetuar as duas prisões e aponta o menor apreendido como quem comandava as ações de uma facção criminosa carioca em Angra.



Durante a ação foram presos Gabriele Barbosa de Lima Martins, 22 anos, identificada como transportadora de grandes cargas de drogas entre as comunidades comandadas pela facção. Junto com ela foi apreendido o seu companheiro, o menor de idade apontado como o gerente do tráfico de drogas nas comunidades do Centro de Angra dos Reis.



Segundo as investigações, além das ações em Angra, ele também se encontra envolvido em roubos a estabelecimentos comerciais na cidade de Carmo, norte do estado, onde há mandado de busca e apreensão contra ele. Segundo a Polícia Civil, o casal não resistiu ao cerco policial, se entregando pacificamente.



Matheus Mariano Gonçalves, de 28 anos, mais conhecido como “Caveirinha”, foi surpreendido enquanto transmitia informações sobre a ação policial através de um rádio-comunicador. Caveirinha possuía antecedentes por roubo, tráfico de drogas e associação para tráfico, além de lesões corporais, descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio. Todos os elementos foram conduzidos à delegacia de Angra, onde os respectivos autos foram lavrados.