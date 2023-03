Comerciantes da Praia do Bananal sem energia elétrica só conseguem contato com a Enel via watsApp. - Divulgação/ rede social

Publicado 02/03/2023 16:37

Ilha Grande - “ Ainda estou contabilizando meu prejuízo, que vem se acumulando desde o feriado de carnaval, com a falta de energia todos os dias aqui no Bananal.” – Essa foi a frase usada por Roberta, dona de uma pousada, na Praia do Bananal na Ilha Grande. Segundo ela foram feitas várias tentativas de contato com a Enel, empresa responsável pela distribuição de energia na região da Costa Verde, mas não conseguiu. Somente via mensagens watsapp a atendente virtual respondia, mas sem solução para o problema.

Desde o mês passado as quedas de energia na Praia do Bananal são constantes. Divulgação/ rede social

Ontem, dia 1º de março, uma conversa via watsapp mostrou que a Praia do Bananal estava sem energia elétrica e que o atendimento virtual foi realizado, mas na prática segundo a própria Enel, por nota, não foi solicitado o serviço. Diante da reclamação a empresa afirmou enviar uma equipe, na próxima semana, a partir do dia 6 de março, para verificar o que está acontecendo. ( Confira abaixo nota na íntegra).



“A Enel Distribuição Rio informa que nas últimas horas não recebeu chamados sobre falta de energia na Praia do Bananal, em Ilha Grande. A concessionária ressalta, entretanto, que, desde a última sexta-feira (24), a região da Costa Verde tem sido atingida diariamente por chuvas intensas, com ventos fortes e descargas atmosféricas. Apenas no município de Angra dos Reis, nos últimos cinco dias, o Climatempo registrou 1.249 descargas atmosféricas, o que corresponde a uma média de 250 raios por dia. O clima adverso tem causado severos danos à rede elétrica local, e a Enel trabalhou intensamente neste período, com reforço de equipes, para normalizar o fornecimento de energia aos clientes afetados pelos eventos climáticos. Na próxima semana, a distribuidora enviará uma equipe para verificar a questão das interrupções frequentes na praia do Bananal, conforme relatado por alguns clientes durante os atendimentos de contingência, e providenciar os reparos necessários na rede elétrica”.



Os moradores vão aguardar a ida dos técnicos ao local, na semana que vem para ver o que está acontecendo e se nada for feito e o problema insistir, eles deixaram claro que vão procurar seus direitos.