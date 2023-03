Capitão Alberto foi morto no Morro da Glória 1 durante combate ao tráfico de drogas - Divulgação / PM

Publicado 02/03/2023 10:28 | Atualizado 02/03/2023 11:52

Angra dos Reis – Em menos de uma semana mais um policial militar foi morto em Angra dos Reis. O capitão PM Carlos Alberto Alves foi assassinado, na manhã desta quinta-feira (02/03), em operação no Morro da Glória 1, localizado na Rua Gregório Galindo que dá acesso ao centro da cidade para quem vem de Paraty. Segundo a PM, o oficial foi socorrido pelos colegas e levado para o Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos e foi à óbito.

Ainda de acordo com a PM, os policiais estavam em operação no Morro da Glória 1, fazendo a retirada de câmeras de monitoramento do local, instaladas e operadas por traficantes, quando Alberto foi alvejado com um tiro na perna. Os agentes que faziam parte da ação, socorreram o policial. Ele foi levado para o HMJ, na Jápuíba, mas não resistiu a hemorragia causada pelo ferimento.

Com o capitão Alberto, soma em menos de uma semana, dois policiais militares mortos no combate ao tráfico de drogas e a criminalidade em Angra dos Reis. No último dia 25, o cabo da PM Fernando Figueira, de 34 anos, morreu no combate ao tráfico e seu colega de farda cabo Custódio também foi alvejado e está em recuperação.

O capitão Carlos Alberto Alves era lotado no 33º BPM (Angra dos Reis) e comandava a UPP do bairro Camorim. Deixou esposa e dois filhos. Nas redes sociais amigos, colegas de trabalho e a sociedade lamentam a perda do policial.