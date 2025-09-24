Apreensão da PF na casa do suspeito de venda de armas ilegalDivulgação/PF
Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência de um homem investigado, que não teve a identidade revelada para não atrapalhar o trabalho da PF. O suspeito estaria envolvido na venda de armas de fogo, em Paraty. Com ele foram apreendidos uma arma de fogo e um aparelho celular, que será submetido à perícia técnica para continuidade nas investigações. Os objetos apreendidos foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal, em Angra dos Reis. A operação continua na região.
