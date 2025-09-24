Apreensão da PF na casa do suspeito de venda de armas ilegal - Divulgação/PF

Publicado 24/09/2025 19:49

Costa Verde - A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (24) uma operação para reprimir a venda ilegal de armas de fogo nas cidades da Costa Verde do Estado. A investigação começou pelo litoral, Angra dos Reis, e aponta a comercialização de armas de fogo sem documentação legal. Na ação de hoje, que tem por objetivo reprimir o esquema estabelecido em Paraty e Angra dos Reis, arma e celular foram apreendidos.

Após denúncia anônima, a investigação apurou a venda ilegal de armas de fogo, no interior do Estado. Os equipamentos eram supostamente vendidos sem qualquer documentação ou permissão das autoridades competentes.



Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência de um homem investigado, que não teve a identidade revelada para não atrapalhar o trabalho da PF. O suspeito estaria envolvido na venda de armas de fogo, em Paraty. Com ele foram apreendidos uma arma de fogo e um aparelho celular, que será submetido à perícia técnica para continuidade nas investigações. Os objetos apreendidos foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal, em Angra dos Reis. A operação continua na região.