O suspeito preso sendo conduzido pela polícia à 166ª DP - Divulgação/Polícia

O suspeito preso sendo conduzido pela polícia à 166ª DPDivulgação/Polícia

Publicado 25/09/2025 17:24 | Atualizado 25/09/2025 17:29

Angra dos Reis - Um homem, (26), apontado como gerente do tráfico de drogas do bairro da Banqueta, em Angra dos Reis, na costa verde, foi preso nesta quinta-feira (25), por policiais da 166ª DP e Militar, acusado de ser o mandante de perfurar as mãos de duas mulheres com disparo de arma de fogo. Ele estava foragido da Justiça.

Segundo o serviço de investigação, ele estava sendo monitorado durante três dias antes de ser localizado, hoje, na Banqueta. O braço direito na hierarquia do tráfico foi encontrado em um apartamento no endereço e, ao perceber a chegada dos policiais, tentou escapar pela janela, foi cercado e acabou se rendendo. Com ele foram apreendidos um rádio comunicador usado na frequência do tráfico e 68 cápsulas de cocaína.



Ainda segundo a Polícia, o rapaz já era investigado por envolvimento em ataques contra policiais e também por atirar nas mãos de duas mulheres após furtarem um comércio local.



Contra ele, havia três mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas, associação para o tráfico, lesão corporal em contexto de violência doméstica e tortura.



O acusado foi encaminhado à 166 DP, onde o caso foi registrado. Ele está à disposição da Justiça.