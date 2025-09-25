O suspeito preso sendo conduzido pela polícia à 166ª DPDivulgação/Polícia
Ainda segundo a Polícia, o rapaz já era investigado por envolvimento em ataques contra policiais e também por atirar nas mãos de duas mulheres após furtarem um comércio local.
Contra ele, havia três mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas, associação para o tráfico, lesão corporal em contexto de violência doméstica e tortura.
O acusado foi encaminhado à 166 DP, onde o caso foi registrado. Ele está à disposição da Justiça.
