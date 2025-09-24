Das 12 melhores, a redação de Luiza ( segunda da esquerda para direita em pé) foi a vencedora - Divulgação/TV Rio Sul

Das 12 melhores, a redação de Luiza ( segunda da esquerda para direita em pé) foi a vencedoraDivulgação/TV Rio Sul

Publicado 24/09/2025 20:19

Angra dos Reis - A estudante Luiza Pimenta Belo,(16), de Angra dos Reis, foi a vencedora do concurso Redação Nota Dez, que neste ano teve a participação de 450 redações, com 19 cidades do sul do Estado inscritas no projeto. O tema deste ano " A influência das redes sociais na formação da identidade dos jovens no Brasil". A vencedora que cursa o segundo ano do ensino médio ganhou: um troféu, notebook, headphone, caneca térmica e uma camisa do projeto. O objetivo vai além de estimular os estudantes a prática da redação, prepará-los para concursos públicos e o tão concorrido Enem.

Relatar erro

Você pode gostar