Das 12 melhores, a redação de Luiza ( segunda da esquerda para direita em pé) foi a vencedoraDivulgação/TV Rio Sul
Redação Nota Dez: Aluna de Angra vence a oitava edição do concurso no sul do Estado
Foram 450 redações do ensino médio corrigidas, das 19 cidades participantes
Polícia Federal desarticula quadrilha de venda ilegal de armas de fogo na costa verde
Um homem investigado foi localizado pelos agentes que apreenderam um celular e uma arma de fogo em Paraty
Feira de Emprego para Jovem Aprendiz
Evento voltado para candidatos de 14 a 24 anos acontece no CEA
Vestibular Cederj abre inscrições para Costa Verde
São 16 cursos oferecidos para o sul do Estado, entre os municípios está Angra dos Reis
Acidente na Rio-Santos em Angra mata um homem e deixa outro gravemente ferido
A colisão entre dois carros foi no km 485, na altura do bairro Areal
Defesa Civil monitora bairros com alerta para chuvas que devem atingir Angra na madrugada desta terça-feira
Parque Mambucaba e Bracuí são vulneráveis a alagamentos. Em caso de emergência a população pode ligar para 199 ou 193 Corpo de Bombeiros
