Angra escolhida para sediar o evento - Divulgação/PMAR

Angra escolhida para sediar o evento Divulgação/PMAR

Publicado 15/11/2025 23:30

Angra dos Reis - Angra dos Reis será palco da 8ª edição do “Conecta”, no próximo dia 18. Evento da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro (FACERJ) que promove integração entre empreendedores, líderes e grandes empresas, estimulando a inovação, novas parcerias e soluções para desafios do mercado. O encontro acontece no Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara, com palestras, workshops, rodadas de negócios e debates estratégicos sobre a economia do mar.

Realizado pela FACERJ e executado pelo Sebrae Rio, o Conecta escolheu Angra dos Reis por sua relevância no setor marítimo e seu potencial natural para liderar debates sobre crescimento sustentável, negócios e inovação na Costa Verde. A Prefeitura de Angra dos Reis apoia a iniciativa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fortalecendo o compromisso do município com ações que impulsionam o ecossistema empreendedor e a geração de novas oportunidades na região.



— Angra tem vocação para o mar, para o empreendedorismo e para a inovação. Estar ao lado do Conecta FACERJ é reforçar nossa estratégia de fomentar negócios, atrair investimentos e estimular o desenvolvimento sustentável. Esse evento é uma grande vitrine para o potencial econômico da nossa cidade - destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Essiomar Gomes.



Um marco para Angra dos Reis, o Conecta fortalece o diálogo sobre a Economia Azul, cria oportunidades de networking e incentiva soluções alinhadas ao crescimento econômico e à preservação ambiental, pilares estratégicos para o futuro da cidade.

A programação reúne painéis sobre economia do mar, inovação, sustentabilidade, finanças e crédito, além de uma rodada de negócios que promete conectar empresários e instituições em busca de novas parcerias. Entre os destaques está o lançamento do livro “Economia Azul e Cidades: uma introdução”, do Insper, obra que apresenta reflexões sobre o papel estratégico do litoral brasileiro no desenvolvimento sustentável. As inscrições podem ser feitas no link: https://www.sympla.com.br/evento/conecta-angra-dos-reis/3176496?referrer=conectaangra.com.br&referrer=conectaangra.com.br

Programação – 18 de novembro

• 9h às 10h – Credenciamento

• 10h às 10h30 – Abertura institucional

• 10h30 – Painel 1: Panorama da Economia do Mar na Costa Verde

• 11h – Painel 2: Casos de sucesso em formato pitch

• 11h45 – Brunch de relacionamento

• 12h45 – Painel 3: Inovação e sustentabilidade

• 13h30 – Painel 4: Finanças e crédito

• 14h15 – Apresentação da rodada de negócios e crédito

• 14h30 – Rodada de negócios e feira de exposições

• 17h – Lançamento do livro Economia Azul e Cidades: uma introdução.