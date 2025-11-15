Angra escolhida para sediar o evento Divulgação/PMAR
— Angra tem vocação para o mar, para o empreendedorismo e para a inovação. Estar ao lado do Conecta FACERJ é reforçar nossa estratégia de fomentar negócios, atrair investimentos e estimular o desenvolvimento sustentável. Esse evento é uma grande vitrine para o potencial econômico da nossa cidade - destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Essiomar Gomes.
Um marco para Angra dos Reis, o Conecta fortalece o diálogo sobre a Economia Azul, cria oportunidades de networking e incentiva soluções alinhadas ao crescimento econômico e à preservação ambiental, pilares estratégicos para o futuro da cidade.
Angra recebe o ‘Conecta’, com foco na economia do mar e na inovação
A ação reúne empreendedores, pesquisadores e grandes instituições no Centro de Estudos Ambientais, com apoio da Prefeitura de Angra
Serviço Público e Matos Teixeira na grande final do campeonato de futebol dos servidores
No dia 19 no estádio municipal, às 18h30
Polícia Ambiental identifica corte ilegal de árvore na Ilha Grande
Após informações do Disque Denúncia (0300 253 1177)
Presa dupla de uma quadrilha especializada em sequestro relâmpago em Angra
Dois jovens de 20 e 24 anos também são acusados de extorsão. A vítima uma empresária idosa de 71 anos. A polícia investiga a participação de outros envolvidos
Unidade Móvel de Tomografia com 450 atendimentos em Angra
Disponibilizado pelo Estado em parceria com o município. Os exames serão gratuitos para pacientes da fila de espera
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.