Estepe recuperado pela polícia Civil Divulgação/Polícia Civil

Angra dos Reis - Dois homens, de 44 e 41 anos, foram presos em flagrante nesta quinta-feira (27) após roubar o estepe de um carro apreendido pela polícia na sede da 166ª DP em Angra dos Reis, na costa verde.
Suspeitos do roubo sendo levados à 166ª DP - Divulgação/Polícia Civil
Segundo informações da Polícia Civil, agentes que estavam de plantão perceberam a movimentação dos dois suspeitos que se aproximavam de veículos estacionados em frente à unidade policial, no centro da cidade.

Uma equipe saiu para verificar e encontrou os dois homens caminhando em direção à comunidade da Fortaleza, sendo que um deles carregava um pneu sobre a cabeça. A dupla foi interceptada e ao ser questionada admitiu ter roubado de um carro que estava apreendido. Os dois disseram que pretendiam vender o pneu para comprar drogas, na comunidade.

Os homens foram presos e encaminhados para a delegacia da cidade onde a ocorrência foi registrada. Eles foram autuados por furto qualificado tentado e estão à disposição da Justiça. O objeto roubado foi apreendido.
Suspeitos do roubo sendo levados à 166ª DP
