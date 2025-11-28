Estepe recuperado pela polícia Civil Divulgação/Polícia Civil
Segundo informações da Polícia Civil, agentes que estavam de plantão perceberam a movimentação dos dois suspeitos que se aproximavam de veículos estacionados em frente à unidade policial, no centro da cidade.
Uma equipe saiu para verificar e encontrou os dois homens caminhando em direção à comunidade da Fortaleza, sendo que um deles carregava um pneu sobre a cabeça. A dupla foi interceptada e ao ser questionada admitiu ter roubado de um carro que estava apreendido. Os dois disseram que pretendiam vender o pneu para comprar drogas, na comunidade.
Os homens foram presos e encaminhados para a delegacia da cidade onde a ocorrência foi registrada. Eles foram autuados por furto qualificado tentado e estão à disposição da Justiça. O objeto roubado foi apreendido.
