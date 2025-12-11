Programação da festa de fim de ano e aniversário da cidade - Divulgação/PMAR

Publicado 11/12/2025 20:09

Angra dos Reis - Angra dos Reis prepara uma grande festa para comemorar a chegada do ano novo e o seu aniversário de 524 anos, no dia 6 de janeiro de 2026 – festa que recebeu o nome Angra Vive. Nesta quarta-feira, dia 10, a Prefeitura, por meio da TurisAngra, anunciou o show do grupo Di Propósito, que, ao lado de Bom Gosto e das cantoras Raylane Mendes e Cátia Valois, completa a programação especial de final de ano. As atrações se juntam a Belo, Mari Fernandes, Alexandre Pires e a músicos locais, que abrem os shows para as grandes atrações de cada noite.

Dona de uma voz marcante, Mari Fernandez, sobe ao palco no dia 27 de dezembro, com um setlist em que não vão faltar sucessos que consolidaram sua carreira, como “Parada Louca”, “Não, Não Vai”, “Eu Gosto Assim”. A sertaneja Cátia Valois vai reforçar a programação do mesmo dia com sua música que mistura sertanejo universitário com piseiro.

A noite do dia 31, começa com a apresentação do grupo Sereno, às 22h. Na hora da virada, o Fábio DJ anima o público. Raylane Mendes, conhecida como a “princesa do sertanejo”, se apresenta logo depois da tradicional queima de fogos a meia-noite. Nascida em Cabo Frio, na Região dos Lagos, ela promete um show envolvente, mesclando grandes sucessos do sertanejo com canções autorais.

Criado em 2009, o grupo Di Propósito vai agitar a Praia do Anil no dia 1º, após a Procissão Marítima. O primeiro grande sucesso da banda, “Manda Áudio”, acumula mais de 200 milhões de plays. No setlist, também estão garantidos hits como “Para Tudo”, “Estou Sentindo Falta” e “Vai Que Cola”. Ao todo, o grupo já ultrapassa 1,5 bilhão de streamings nas plataformas.

O pagodeiro Alexandre Pires retorna a Angra após 19 anos, para uma apresentação no dia 2 de janeiro. Dessa vez, ele traz à cidade o projeto Pagonejo Bão, que une pagode e sertanejo, dois dos ritmos mais populares do país. O ex-vocalista do Só Pra Contrariar promete um show que mistura versões de músicas sertanejas, canções inéditas gravadas em parceria com outros artistas e grandes sucessos da época do SPC e de sua carreira solo.

A programação continua no dia 3 de janeiro com o Bom Gosto. Formado em 1997, o grupo iniciou sua trajetória em bares e rodas de samba em Vila Valqueire, no Rio de Janeiro, e conquistou o público com seu estilo samba-funk, que reúne influências de diferentes gêneros. Celebrando 20 anos de carreira, o grupo lançou recentemente a música “Magoou, Abusou”, em parceria com Alcione.

Belo será o responsável por animar o público no dia 5 de janeiro, véspera do aniversário da cidade. Clássicos como “Tua Boca”, “Desafio”, “Reinventar”, “Intriga da Oposição” e “Perfume” estão garantidos no repertório.

— Pensamos em cada detalhe da programação do Angra Vive para que a cidade termine e inicie o ano celebrando em grande estilo, com uma agenda forte, capaz de atrair turistas e impulsionar nossa economia. Temos certeza de que será uma grande festa, à altura do que Angra merece – destacou o presidente da TurisAngra, João Willy.

Nos próximos dias, será divulgada a programação de shows nos bairros.

PROGRAMAÇÃO:

SÁBADO - 27 DE DEZEMBRO

21h: DJ Jacaré

22h: Cátia Valois

23h30: Mari Fernandez

QUARTA-FEIRA - 31 DE DEZEMBRO

22h: Sereno

23h45: Fábio DJ

0h15: Raylane Mendes

QUINTA-FEIRA - 1º DE JANEIRO

Barco Madrinha: DJ André Costa

16h: DJ Marcelo RS

17h: Nosso Som

19h: Di Propósito

SEXTA-FEIRA - 2 DE JANEIRO

21h: DJ Spencio

22h: Diogo Braga

23h30: Alexandre Pires

SÁBADO - 3 DE JANEIRO

21h: Hewerton DJ

22h: Pablito

23h30: Bom Gosto

SEGUNDA-FEIRA - 5 DE JANEIRO

21h: DJ Pedro Henryk

22h: Aglomerou

23h30: Belo