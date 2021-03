O documento prevê a instalação de barreiras sanitárias no período da Semana Santa, onde só poderão ter acesso à cidade com comprovante Letycia Rocha (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 19/03/2021 16:35 | Atualizado 19/03/2021 17:24

A Prefeitura de Araruama publicou nesta quinta-feira (18), o decreto número 34, com medidas mais restritivas para o enfrentamento à Covid-19 no município. O documento trata da flexibilização parcial de atividades econômicas, restringe funcionamento de estabelecimento comerciais, e proíbe algumas atividades, entre elas, funcionamento de cinemas e teatro, além da música ao vivo.



De acordo com o documento, os estabelecimentos autorizados a funcionar devem encerrar as atividades às 18h, com exceção de supermercados, postos de combustíveis, farmácias e estabelecimentos de atendimento à saúde em geral. Templos religiosos podem abrir apenas aos domingos, das 7h às 13h, com 50% da capacidade.



A realização de eventos, funcionamento de boates e casas de show, assim como a frequência da população em piscinas públicas, estão proibidas.



A abertura dos portões do Complexo Menino João Hélio está permitida no período de 7h30 às 18h e os estabelecimentos no interior da praça devem encerrar as atividades às 17h.



Praias e lagoas seguem abertas à população, desde que respeitado o distanciamento e uso das máscaras de proteção.



O documento prevê a instalação de barreiras sanitárias no período da Semana Santa, onde só poderão ter acesso à cidade com comprovante de residência, sendo a pessoa titular do documento. Em caso de aluguel, será necessário apresentar o contrato do aluguel em nome do locatário.



Hóspedes de hotéis e pousadas deverão apresentar o comprovante da reserva.