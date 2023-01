Ela foi encaminhada para a 118ª DP, autuada e presa. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/01/2023 13:18

Uma mulher de 22 anos foi presa com uma carga de drogas nesta quinta-feira (5) no bairro Fazendinha, em Araruama, município da Região dos Lagos.

Conforme a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia via 190 de que uma mulher com vestimenta masculina estaria vendendo entorpecentes próximo ao campo do UTA.

Em diligência no local, a criminosa foi capturada no momento em que tentava se desfazer de uma sacola contendo 93 pinos de cocaína, 46 tiras de maconha e 30 pedras de crack.

Ela foi encaminhada para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuada e presa.