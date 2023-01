A previsão de entrega da obra é no dia 19 de agosto de 2023. - ASCOM

Publicado 06/01/2023 13:46

O município de Araruama, na Região dos Lagos, terá a segunda maior orla urbanizada do estado do Rio de Janeiro, com 11.632 metros de extensão, integrando 10 praias. Um dos trechos da obra, a ponte que liga o Clube Náutico à Praia dos Amores, já tem chamado a atenção dos moradores, veranistas e principalmente dos turistas que curtem as férias de janeiro no balneário.

A Prefeitura de Araruama tem intensificado diversas obras de pavimentação asfáltica e infraestrutura urbana no município, garantindo assim melhor mobilidade e mais qualidade de vida para a população, além da potencialização do turismo, que tem sido resgatado com a execução de políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento econômico.

A nova Orla Oscar Niemeyer promete ser um dos principais cartões-postais de Araruama,

com postes imperiais, rampa de acesso às embarcações, calçadão com 4 metros de largura, 4 pontes conectando as praias Salinas x Centro, Pontinha x Amores, Coqueiral x Barbudo e Barbudo x Gavião, tornando o lugar ainda mais atrativo.

“Com as belezas naturais de nossa Lagoa, que é um dos maiores patrimônios do Estado do Rio, essa obra da Orla Oscar Niemeyer vai ser a redenção do turismo em Araruama, impulsionando a economia local e sendo um novo cartão-postal da nossa cidade”, afirmou a prefeita Livia (PP).

