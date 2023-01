Bairro Barbudo - Araruama em Pauta

Publicado 06/01/2023 15:40

Esta sexta-feira (6) está sendo mau tempo em toda a Região dos Lagos. Em Araruama, moradores estão sofrendo transtornos causados pela intensidade das chuvas, que perduram desde o período da manhã.



O acúmulo pluviométrico que, segundo a meteorologia, chegará a 45 mm até o final do dia, também é uma preocupação, já que, ao que aparenta, a quantidade será bem maior. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão é de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia em todo o estado.



Pela manhã, no bairro Areal, um dos mais afetados, moradores que precisaram sair de casa para trabalhar tiveram enfrentaram água na altura da cintura. Segundo moradores, “não tinha como passar de carro sem correr risco de ficar no ‘prego'”.



O caos também atingiu o Parque Mataruna e Barbudo, que ficaram inundados.



Ainda de acordo com moradores, o problema não é atual. Relatos apontam que mesmo nas ruas asfaltadas, há o problema “de serviço mal feito”.



Eles disseram que “na Rua Antônio Gonçalves Jardim, no Parque Mataruna, o asfalto colocado ficou muito alto, fazendo com que o da outra rua ficasse baixo e isso ajudou no estrago. Entretanto, apesar do problema, o atual governo não fez o que tem que ser feito”.



“Na Rua Melindrosa, o povo não sabe o que fazer mais, é só chover que eles perdem todos seus móveis”, disse outro morador do Areal.



Teve até um flagra peculiar na Rua Pero Vaz de Caminha, também no Areal. Edson Alves, morador registrou uma lontra nadando e se divertindo, por conta da quantidade de água.