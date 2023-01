A ocorrência foi registrada na 118ª DP e ninguém foi preso. - Letycia Rocha (RC24h)

A ocorrência foi registrada na 118ª DP e ninguém foi preso.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/01/2023 15:09

A Polícia Militar apreendeu um revólver municiado em um bar no distrito de São Vicente de Paula, em Araruama, município da Região dos Lagos, no início da noite deste sábado (7).

Durante um patrulhamento, os agentes tiveram a atenção voltada para um elemento que, ao perceber a presença da viatura, entrou para um estabelecimento na Rua Carlindo de Carvalho. Ao entrar no bar, os policiais avistaram um outro homem fugindo pelos fundos com um saco plástico em mãos. Após realizar buscas no local, os militares encontraram um revólver calibre 38 com cinco munições intactas.

A ocorrência foi registrada na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) e ninguém foi preso.